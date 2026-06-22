Udala se zvijezda Učiteljica! Rekla 'da' tamburašu, svi oduševljeni njezinom bajkovitom vjenčanicom

Za Silviju Ivić, članicu popularne grupe Učiteljice, ovog je vikenda započelo novo životno poglavlje. Pjevačica je izgovorila sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Željku Jeliću, frontmenu tamburaškog sastava Milenij, a sretnu vijest otkrile su njezine kolegice emotivnim objavama na društvenim mrežama.

"Danas je veliki dan za našu Silviju. Jako smo sretne i ponosne na nju. Želimo joj da je najvoljenija, najsretnija i da ostane uvijek nasmijana kao i do sad. Znamo da će je njen Željko čuvati i voljeti i da će biti sretni skupa. Silvia, vole te tvoje cure", poručile su članice grupe Učiteljice uz fotografiju nasmijane mladenke.

Čestitke su ubrzo počele pristizati sa svih strana, a među prvima su se oglasile i članice benda Cure iz CEntra, u kojem je Silvia nekad nastupala. "Danas je poseban dan, udaje se naša bivša članica Silvia! Želimo joj puno sreće u zajedničkom budućem životu", napisale su uz zajedničku fotografiju.

Za svoj veliki dan Silvia je odabrala elegantnu bijelu vjenčanicu koja je oduševila brojne pratitelje, a fotografije mladenaca ubrzo su se proširile društvenim mrežama. Brojni prijatelji, kolege i obožavatelji u komentarima su mladencima poželjeli puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka.

Podsjetimo, pjevačica je još prošle godine otkrila da ju je Željko zaprosio tijekom romantičnog putovanja na Maldive. Tada nije željela otkrivati previše detalja o prosidbi, no priznala je da su Maldivi idealno mjesto za takav poseban trenutak.