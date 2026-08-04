Ovo je greška u dresuri koju gotovo svatko čini: Može dovesti do toga da pas ugrize

Dolazak štenca u dom donosi radost, ali i izazov dresure. Ipak, unatoč trudu, često se dogodi da vas novi ljubimac prestane slušati ili vas čak počne gristi tijekom igre. Iskusna vlasnica sedam pasa, Lily, objašnjava da razlog najčešće leži u jednoj, vrlo čestoj pogrešci koju čini gotovo svaki vlasnik.

"Ako postoji samo jedna pogreška koju ljudi rade sa svojim štencima, onda je to predugo treniranje", izjavila je Lily u videu na Tik Toku.

Svoju tvrdnju potkrijepila je iskustvom sa štencem Gooseom. Nakon samo deset minuta treninga, njegovo se ponašanje drastično promijenilo. Prije je bio opušten, a nakon lekcije postao je neposlušan i naporan.

"Vrlo je grizao. Naporan i iritantan psić koji ne sluša, skače po meni i ne pušta me na miru", rekla je Lily.

Mnogi vlasnici u takvoj situaciji pomisle da je štene zločesto ili da ih ne voli, no istina je drugačija. Problem nije u psu, već u prevelikim očekivanjima i predugom radu, piše Express.

Umor i prevelika stimulacija štenca

Lily objašnjava da takvo ponašanje nije znak neposluha, već premorenosti. "Ono što se događa jest da je psić preumoran. Predugo smo trenirali", ističe ona. Štenci, baš poput male djece, imaju vrlo kratak raspon pažnje i brzo se umaraju.

Kada im je mozak preopterećen informacijama i naporom, postaju razdražljivi i frustrirani, a tu frustraciju iskazuju na jedini način koji znaju - grizenjem i "divljanjem". To je, kako kaže Lily, njihov ekvivalent dječjeg ispada bijesa. Ignoriranje takvog ponašanja može dovesti do toga da štene nastavi gristi vlasnika ili počne gnjaviti druge pse u kućanstvu. Rješenje nije kazna, već prepoznavanje signala umora.

Najbolje što možete učiniti za premoreno štene jest osigurati mu mir i odmor. "Ovo je cura koja je umorna, koja je puno koristila svoj mozak. Sada imamo psa koji ima ispad bijesa i mora ići na spavanje", zaključila je Lily.

Stručnjaci se slažu s ovim pristupom i naglašavaju da treninzi za štence trebaju biti kratki i zabavni, idealno u sesijama od pet minuta, s ukupnim dnevnim treningom koji ne prelazi 15 minuta.

Umjesto da forsirate duge lekcije, usredotočite se na kratke, pozitivne interakcije koje će izgraditi povjerenje i stvoriti sretnog i dobro prilagođenog psa. Ključ uspjeha nije u duljini, već u dosljednosti i razumijevanju potreba vašeg malog ljubimca.

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