Ova pasmina nije za početnike: Ima duh drevnog lovca i inteligenciju koja izaziva poštovanje

Njegov lik postao je prepoznatljiv motiv internetskih memeova, a izgledom koji podsjeća na lisicu te karakterističnim zakrivljenim repom plijeni pažnju. Međutim, Shiba Inu, drevna japanska pasmina, mnogo je više od popularne internetske figure.

Njegova vanjština skriva iznimno kompleksnu osobnost, duh drevnog lovca i inteligenciju koja izaziva poštovanje, ali istovremeno zahtijeva duboko razumijevanje. Riječ je o psu koji nije prikladan za svakog vlasnika, ali onima koji steknu njegovu odanost, nudi jedinstveno i nezaboravno prijateljstvo, piše PetPlace.

Foto: Shutterstock

Neovisnost i specifičan karakter

Najčešći opis koji prati Shiba Inua jest da posjeduje "mačji karakter". Ta usporedba precizno dočarava njegovu suštinu: neovisan je i ne traži stalnu fizičku pažnju, iako stvara duboku i neraskidivu vezu s članovima svoje obitelji. Prema strancima je često rezerviran i oprezan.

Za razliku od pasmina koje su instinktivno usmjerene na udovoljavanje vlasniku, Shiba Inu je motiviran prvenstveno vlastitom koristi. Ta ga osobina čini iznimno motiviranim za nagrade, ali i velikim izazovom za neiskusne vlasnike. Njihova pedantnost također podsjeća na mačke; iznimno su čisti i mnogo vremena posvećuju vlastitoj higijeni. Njihov je vokalni repertoar jedinstven. Kad su pod stresom ili uzbuđeni, ispuštaju prodoran zvuk poznat kao "Shiba vrisak", koji može biti neočekivan i iznenađujuć.

Foto: Shutterstock

Od drevnog lovca do suvremenog pratitelja

Shiba Inu jedna je od najstarijih i najmanjih autohtonih japanskih pasmina. Ime mu znači "pas iz grmlja", što opisuje njegovu izvornu namjenu: lov na sitnu divljač u planinskim predjelima Japana. Međutim, u 20. stoljeću pasmina je gotovo izumrla zbog uvoza zapadnjačkih pasmina, nestašice hrane tijekom Drugog svjetskog rata i bolesti.

Svi današnji psi potječu od samo tri preživjele krvne linije: Shinshu, Mino i San'in. Zahvaljujući naporima zaljubljenika, pasmina je spašena, a 1936. godine proglašena je japanskim spomenikom prirode. Danas je prvenstveno cijenjeni kućni ljubimac i najpopularniji pas za pratnju u Japanu.

Foto: Shutterstock

Odgoj zahtijeva strpljenje i dosljednost

Dresura Shiba Inua test je strpljenja. Iako brzo uče, njihova tvrdoglavost znači da će poslušati samo ako u tome vide smisao. Prisilne metode izazivaju otpor i narušavaju povjerenje. Ključ uspjeha leži u pozitivnom poticanju, korištenju poslastica i kratkim, zanimljivim treninzima. Rana i opsežna socijalizacija je nužna; izlaganje šteneta različitim ljudima, zvukovima i psima ključno je za razvoj stabilnog odraslog psa.

Također, važno je napomenuti da je kod ove pasmine snažno prisutan lovački nagon. Čak i najbolje istreniranog Shibu nikada ne bi trebalo puštati s povodca na neograđenom području. Trenutak nepažnje dovoljan je da odjuri za plijenom, potpuno ignorirajući pozive.

Zdravlje i životni vijek

Shiba Inu je općenito zdrava i robusna pasmina s dugim životnim vijekom, od 13 do 16 godina. Ipak, kao i svaka pasmina, skloni su određenim genetskim stanjima. Među najčešćim zdravstvenim problemima su alergije, osobito atopijski dermatitis, koji uzrokuje svrbež i iritaciju kože. Od ortopedskih problema mogu se javiti luksacija patele (iščašenje čašice koljena) i, u manjoj mjeri, displazija kuka.

Zabilježena je i sklonost očnim bolestima, poput glaukoma. Zbog toga je od presudne važnosti odabrati odgovornog uzgajivača koji provodi zdravstvene testove na svojim psima kako bi se rizik od nasljednih bolesti sveo na minimum. Redoviti veterinarski pregledi ključni su za dug i zdrav život.

Shiba Inu nije pasmina za početnike niti za osobe koje žele psa koji će bespogovorno slušati. Idealan vlasnik je staložena, strpljiva i dosljedna osoba koja cijeni inteligenciju i neovisan duh te je spremna uložiti vrijeme i trud u odgoj. Iako se mogu prilagoditi životu u stanu uz dovoljno dnevne aktivnosti, najbolje se osjećaju u domu s dobro osiguranim dvorištem.

Nedjeljom na portalu Net.hr čitajte o pasminama kućnih ljubimaca.

POGLEDAJTE GALERIJU