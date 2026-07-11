Veterinarska tehničarka opominje vlasnike pasa: Nemojte dopustiti da piju iz ovih posuda

S dolaskom visokih ljetnih temperatura mnogi ugostitelji, trgovci i građani ispred svojih objekata ili kuća ostavljaju zdjele s vodom kako bi psi tijekom šetnje mogli utažiti žeđ.

Iako je riječ o lijepoj i dobronamjernoj gesti, veterinarska tehničarka upozorava da upravo takve zajedničke posude mogu predstavljati zdravstveni rizik za kućne ljubimce, piše Express.

Izbjegavanje posuda za vodu

Veterinarska tehničarka Jade u videu objavljenom na TikToku savjetuje vlasnicima kućnih ljubimaca: "Nemojte dopustiti svojim psima da tijekom šetnje piju iz zajedničkih zdjela s vodom. To su sve posude koje se nalaze ispred nečije kuće, trgovine, kafića ili u parku za pse, odnosno svaka zdjela iz koje pije više različitih pasa."

Istaknula je kako se u takvim posudama mogu zadržavati brojni uzročnici bolesti. "Ne možete znati je li voda svježa ili već dugo stoji, kada je zdjela posljednji put oprana niti čime je očišćena. Osim toga, ne znate koje su još životinje pile iz nje jer do tih posuda mogu doći i divlje životinje", objašnjava.

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Bolesti pasa zbog nehigijene

Prema njezinim riječima, zajedničke zdjele mogu biti izvor različitih zaraznih bolesti, među kojima su pseći kašalj, leptospiroza i pseći papiloma virus. Osim virusa i bakterija, upozorava i na opasnost od parazita. U takvim se posudama mogu zadržavati trakavice, gliste, giardija i plućni crv, koji se mogu prenijeti i preko puževa.

"Zdjele također mogu biti pogodno mjesto za razmnožavanje bakterija poput salmonele i bakterije E. coli, koje kod pasa mogu izazvati ozbiljne probavne smetnje", dodaje i naglašava: "Znam da su te posude postavljene kako bi pomogle psima, ali vlasnicima ipak savjetujem da ne dopuštaju svojim ljubimcima da piju iz njih. Mnogo je sigurnije ponijeti prijenosnu zdjelicu i bocu svježe vode te tijekom šetnje povremeno stati kako bi pas mogao piti."

Njezino upozorenje izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi vlasnici pasa složili su se s njezinim savjetima. Jedna korisnica napisala je: "Moj pas nikad ne pije iz takvih posuda. Mislim da instinktivno osjeća da nešto nije u redu."

Drugi korisnik je istaknuo što ga zabrinjava: "Kod našeg veterinara također stoji jedna zdjelica u čekaonici. Dovoljno je deset minuta promatrati koliko pasa pije iz nje, uključujući i one koji su možda bolesni ili necijepljeni, da shvatite koliko je to rizično."

Jedna zaposlenica trgovine za kućne ljubimce objasnila je da upravo zbog toga zdjelu ne puni unaprijed.

"U našoj trgovini vodu natočimo tek kada vlasnik to zatraži. Tada zdjelu prethodno dezinficiramo i koristimo je samo za jednog psa. Ljudi se često žale da je prazna, pa im uvijek iznova moram objašnjavati zašto je to tako", dodala je.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da zajedničke zdjele ipak imaju svoju svrhu: "Takve posude mogu biti korisne jedino za pse lutalice. Ako živite na području gdje ih ima, ostavite im vodu na sigurnom mjestu, ali je redovito mijenjajte."

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