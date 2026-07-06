Ova greška koju rade vlasnici velikih pasa može dovesti do preranog i tužnog kraja

Stručnjak za dobrobit životinja i veterinar Amir Anwary izdao je važno zdravstveno upozorenje za vlasnike nekoliko popularnih velikih pasmina pasa, uključujući labradore, zlatne retrivere i njemačke ovčare. Ističe kako jedna česta greška u ranoj dobi može dovesti do preranog i tužnog kraja za inače zdrave pse.

Amir Anwary je veterinarski kirurg i kreator sadržaja na društvenim mrežama, poznat pod nadimkom @Amirthevet. U novom videu na TikToku, Amir je podijelio upozorenje za vlasnike kućnih ljubimaca, ispričavši tragičnu priču o psu kojeg je nedavno morao eutanazirati. "Veterinar sam sedam godina i ovo je savjet koji morate čuti", stoji u opisu videa.

Priča koja slama srce

U videu se Amir izravno obraća vlasnicima velikih pasa. "Ako posjedujete labradora, zlatnog retrivera, boerboela, bulmastifa, rotvajlera ili njemačkog ovčara, ili zapravo bilo kojeg psa velike pasmine, ovaj video je za vas", započinje on.

Objasnio je zašto je izdvojio baš te pasmine. "Vaši psi imaju povećan rizik od razvoja artritisa kako stare. Zašto? Zato što su znatno teži od drugih pasa i stavljaju puno veći pritisak na svoje zglobove."

Kako bi naglasio važnost svoje poruke, podijelio je nedavno iskustvo iz svoje prakse. "Razlog zašto mi je ova tema tako bliska jest taj što sam ovaj tjedan eutanazirao jednog labradora. Bilo je tako tužno jer je taj pas inače bio zdrav. Oči su mu bile savršeno u redu, moždane funkcije uredne, srce jako kao i uvijek, ali zglobovi nisu bili u redu. Nije mogao stajati i zbog toga je morao biti eutanaziran", ispričao je veterinar.

Dodao je kako je to scenarij koji, nažalost, viđa prečesto. "Vidim to tako, tako često kod velikih pasmina pasa, da je razlog zbog kojeg ih se mora uspavati taj što im zglobovi jednostavno više nisu funkcionalni. A ista greška koju većina vlasnika radi jest ta da ne štite zglobove svojih pasa dok su još mladi."

@amirthevet The reason I started developing supplements was because I saw that there was a need for good natural treatments to give our pets. Vets rely so heavily on medicated treatments, anti-inflammatories, and pain meds, and hardly any attention is paid to natural preventative measures that actually make your dog healthier. If you have a dog, a large breed dog particularly, try these supplements. They work very very well. They're designed specifically for dogs and they will help your dog be healthier naturally. They're called Vets2Pets and they're available on the Vets2Pets official website and on Takealot in South Africa. ♬ original sound - Amir Anwary

Kako zglobovi funkcioniraju i gdje nastaje problem

Dr. Amir objašnjava jednostavnu mehaniku zdravlja zglobova. Oni su, kaže, uvijek u pokretu, neprestano se obnavljaju i razgrađuju.

"Dok su štenci, te se dvije stvari događaju istim tempom, pa je zglob psa potpuno zdrav. Ali kako stare, brzina kojom se zglob razgrađuje se povećava, a brzina kojom se obnavlja smanjuje. Ta razlika je ono što na kraju dovodi do artritisa", pojašnjava.

Artritis, nažalost, nije jedina opasnost koja prijeti ovim pasminama. Genetska stanja poput displazije kuka i lakta vrlo su česta, a radi se o nepravilnom razvoju zglobova koji dovodi do boli i smanjene pokretljivosti. Prekomjerna tjelesna težina dodatno pogoršava stanje. Osim toga, ove su pasmine sklonije i nekim vrstama raka te torziji želuca (nadutosti), stanju opasnom po život, piše Mirror.

Jednostavan savjet za zaštitu zglobova

Srećom, rješenje za očuvanje zdravlja zglobova je jednostavno i najučinkovitije je kada se primjenjuje od rane dobi.

"Što možete učiniti da zaštitite zglobove svog psa dok je još mlad? Vrlo je jednostavno. Sve što trebate učiniti jest smanjiti brzinu kojom se zglob razgrađuje i povećati brzinu kojom se obnavlja", savjetuje Amir.

On preporučuje kombinaciju dvaju različitih dodataka prehrani. Prvi je visokokvalitetni dodatak Omega-3 masnih kiselina. "Djeluje kao prirodni protuupalni agens. Smanjuje upalu koja razgrađuje zglobove vašeg psa", kaže on.

Drugi je sveobuhvatan dodatak za zglobove koji sadrži glukozamin, kondroitin i kolagen. "Ovi sastojci su gradivni blokovi zglobne hrskavice i potiču obnovu zgloba. Kada dajete oba ova dodatka, potičete izgradnju i smanjujete razgradnju. To je ono što zglobove vašeg psa dovodi u ravnotežu", zaključuje veterinar.

Proaktivan pristup zdravlju, koji uključuje pravilnu prehranu, održavanje zdrave tjelesne težine i ciljane dodatke prehrani od najranije dobi, ključan je za dug i sretan život ovih omiljenih kućnih ljubimaca. Redoviti posjeti veterinaru i savjetovanje o preventivnim mjerama mogu spriječiti bol i patnju u starijoj dobi.

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