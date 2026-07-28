Snimili izraelskog vojnika kako uništava aute Palestinaca: Bušio gume, oružjem razbijao prozore
Najmane još trojica vojnika svjedočila su tome, izvijestio je Army Radio
Vojnik izraelskih obrambenih snaga snimljen je kako vandalizira automobile u vlasništvu Palestinaca tijekom operacija u Betlehemu za vikend, pokazuje snimka koju je u ponedjeljak objavio Army Radio te se proširila na društvenim mrežama.
Prema izvješću, vojnik je probušio gume na automobilu, udarao nogama vrata i retrovizore, uništavao vjetrobranska stakla i oružjem razbijao prozore.
Najmane još trojica vojnika svjedočila su tome, dodaje Army Radio. Nitko ga navodno nije pokušao zaustaviti.
Izraelska vojska je potvrdila da se incident dogodio u noći sa subote na nedjelju i da na to "gleda s ozbiljnošću", prenosi The Jerusalem Post.
Niz incidenata
Potvrđeno je za Army Radio da je Regionalna brigada Etzion otvorila istragu, iako nije navedeno jesu li poduzeli kakve sankcije protiv upletenih vojnika.
U odvojenom incidentu na Zapadnoj obali, zapaljena je džamija u selu Kusra u subotu navečer. Sumnja se da je riječ o nacionalističkom zločinu u znak odmazde za danas dan ranije.
Na zidu kod ulaza u džamiju sprejem je bilo ispisano "Osveta za Benayahua", jednu od žrtava ubijenih u napadu u petak. Bio je član lokalne hitne službe i koordinator poljoprivrede na farmi Gilad.
U selu Beitillu zapaljeno je pet vozila, a u blizini Khirbat Abu Falaha traktori i kamioni. Dvojica Palestinaca pretučeni su tijekom incidenta te prevezeni u bolnicu kako bi im se pružila medicinska pomoć, navodi Jerusalem Post.