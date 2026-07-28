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OGLASIO SE IDF /

Snimili izraelskog vojnika kako uništava aute Palestinaca: Bušio gume, oružjem razbijao prozore

Snimili izraelskog vojnika kako uništava aute Palestinaca: Bušio gume, oružjem razbijao prozore
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Foto: דורון קדוש | Doron Kadosh/X, screenshot

Najmane još trojica vojnika svjedočila su tome, izvijestio je Army Radio

28.7.2026.
7:28
Dunja Stanković
דורון קדוש | Doron Kadosh/X, screenshot
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Vojnik izraelskih obrambenih snaga snimljen je kako vandalizira automobile u vlasništvu Palestinaca tijekom operacija u Betlehemu za vikend, pokazuje snimka koju je u ponedjeljak objavio Army Radio te se proširila na društvenim mrežama. 

Prema izvješću, vojnik je probušio gume na automobilu, udarao nogama vrata i retrovizore, uništavao vjetrobranska stakla i oružjem razbijao prozore. 

Najmane još trojica vojnika svjedočila su tome, dodaje Army Radio. Nitko ga navodno nije pokušao zaustaviti.

Izraelska vojska je potvrdila da se incident dogodio u noći sa subote na nedjelju i da na to "gleda s ozbiljnošću", prenosi The Jerusalem Post. 

Niz incidenata

Potvrđeno je za Army Radio da je Regionalna brigada Etzion otvorila istragu, iako nije navedeno jesu li poduzeli kakve sankcije protiv upletenih vojnika. 

U odvojenom incidentu na Zapadnoj obali, zapaljena je džamija u selu Kusra u subotu navečer. Sumnja se da je riječ o nacionalističkom zločinu u znak odmazde za danas dan ranije. 

Na zidu kod ulaza u džamiju sprejem je bilo ispisano "Osveta za Benayahua", jednu od žrtava ubijenih u napadu u petak. Bio je član lokalne hitne službe i koordinator poljoprivrede na farmi Gilad. 

U selu Beitillu zapaljeno je pet vozila, a u blizini Khirbat Abu Falaha traktori i kamioni. Dvojica Palestinaca pretučeni su tijekom incidenta te prevezeni u bolnicu kako bi im se pružila medicinska pomoć, navodi Jerusalem Post. 

Zapadna ObalaBetlehemIzraelIdf
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