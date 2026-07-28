Teniska bomba! Novak Đoković i Arina Sabaljenka zajedno na terenu

Dvoje ponajboljih svjetskih tenisača i velikih prijatelja Arina Sabaljenka i Novak Đoković igrat će u paru na US Openu u turniru mješovitih parova.

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US Open počinje 25. kolovoza u New Yorku, a objavljena je i preliminarna lista mješovitih parova. Đoković i Sabaljenka su igrali zajedno ekshibiciju na Australian Openu 2024., ali sad će igrati natjecateljski turnir. Najuspješniji tenisač svih vremena udružit će se s prvom tenisačicom na WTA listi. Tako će i na terenu u natjecateljskim mečevima moći pokazati svoje veliko prijateljstvo.

Star-studded entry list! 🤩



These teams have officially entered into the 2026 US Open Mixed Doubles Championship presented by Vital Proteins. pic.twitter.com/MPKjgw74h0 — US Open Tennis (@usopen) July 27, 2026

Sabaljenka i Đoković često se druže što vole podijeliti na društvenim mrežama pa će njihovi mečevi u New Yorku biti vrlo popraćeni. Na listi mješovitih parova su i Iga Swiatek u paru s Kasperom Ruudom. Alexander Zverev igrat će s Taylor Townsend, a tu su i branitelji naslova Sara Errani i Andrea Vavassori.

Među ostalim istaknutim imenima koja su izrazila želju za zajedničkim nastupom nalaze se Japanci Naomi Osaka i Kei Nishikori, američka zvijezda Taylor Fritz i dvostruka osvajačica Grand Slam naslova Elena Ribakina, kao i ruski par Mira Andrejeva i Andrej Rubljov.