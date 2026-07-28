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KAKAV PAR /

Teniska bomba! Novak Đoković i Arina Sabaljenka zajedno na terenu

Teniska bomba! Novak Đoković i Arina Sabaljenka zajedno na terenu
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Foto: Ben Whitley/PA Images/Profimedia

Sabaljenka i Đoković često se druže što vole podijeliti na društvenim mrežama

28.7.2026.
8:20
Sportski.net
Ben Whitley/PA Images/Profimedia
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Dvoje ponajboljih svjetskih tenisača i velikih prijatelja Arina Sabaljenka i Novak Đoković igrat će u paru na US Openu u turniru mješovitih parova.

US Open počinje 25. kolovoza u New Yorku, a objavljena je i preliminarna lista mješovitih parova. Đoković i Sabaljenka su igrali zajedno ekshibiciju na Australian Openu 2024., ali sad će igrati natjecateljski turnir. Najuspješniji tenisač svih vremena udružit će se s prvom tenisačicom na WTA listi. Tako će i na terenu u natjecateljskim mečevima moći pokazati svoje veliko prijateljstvo.

 

 

Sabaljenka i Đoković često se druže što vole podijeliti na društvenim mrežama pa će njihovi mečevi u New Yorku biti vrlo popraćeni. Na listi mješovitih parova su i Iga Swiatek u paru s Kasperom Ruudom. Alexander Zverev igrat će s Taylor Townsend, a tu su i branitelji naslova Sara Errani i Andrea Vavassori.

Među ostalim istaknutim imenima koja su izrazila želju za zajedničkim nastupom nalaze se Japanci Naomi Osaka i Kei Nishikori, američka zvijezda Taylor Fritz i dvostruka osvajačica Grand Slam naslova Elena Ribakina, kao i ruski par Mira Andrejeva i Andrej Rubljov.

Novak đokovićArina SabalenkaArina SabaljenkaUs Open
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