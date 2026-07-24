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Sinner otkazao nastup na jakom turniru iz Masters serije: Ništa od Jannika u Montrealu

Sinner otkazao nastup na jakom turniru iz Masters serije: Ništa od Jannika u Montrealu
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Odustajanjem Sinnera status prvog nositelja u Montrealu trebao bi imati Nijemac Alexander Zverev

24.7.2026.
23:42
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Trenutačno prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner otkazao je nastup na ovogodišnjem ATP "masters 1000" turniru u Montrealu koji će se igrati od 2. do 13. kolovoza, a uz njega nastup je otkazao je 39-godišnji srpski veteran Novak Đoković.

Pobjednik nedavno završenog Wimbledona Sinner i ​24-rostruki osvajač "grand slam" naslova Đoković, kojega je Sinner svladao u polufinalu Wimbledona, tako su se pridružili Španjolcu Carlosu Alcarazu kao najzvučnija imena koja će propustiti ovaj veliki pripremni turnir pred zadnji "grand slam" sezone US Open.

Odustajanjem Sinnera status prvog nositelja u Montrealu trebao bi imati Nijemac Alexander Zverev, trenutačno drugi igrač svijeta i pobjednik ovogodišnjeg Roland Garrosa te finaist Wimbledona, dok bi drugi nositelj trebao biti domaći favorit Felix Auger-Aliassime.

Jannik SinnerMasters 1000Atp Montreal
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