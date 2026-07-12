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Sinner ispisao povijest na Wimbledonu! U finalu slomio Zvereva i obranio naslov

Sinner ispisao povijest na Wimbledonu! U finalu slomio Zvereva i obranio naslov
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Foto: Adrian Dennis/AFP/Profimedia

Za 24-godišnjeg Talijana ovo je ukupno i peti Grand Slam naslov

12.7.2026.
21:15
Hina
Adrian Dennis/AFP/Profimedia
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Talijan Jannik Sinner pobjednik je Wimbledona, trećeg teniskog Grand Slam turnira sezone, nakon što je u finalu nakon skoro četiri sata igre pobijedio Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4.

Sinner je tako obranio naslov pobjednik u All England Clubu postavši deseti tenisač u Open Eri kojem je to uspjelo.

Prije njega wimbledonsku titulu su obranili Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Đoković i Carlos Alcaraz. Rekorderi su Borg i Federer sa po pet uzastopnih titula u Wimbledonu.

Za 24-godišnjeg Talijana ovo je ukupno i peti Grand Slam naslov. Ima i dva Australain Opena, te jedan US Open.

U prvom setu oba su tenisača držala svoj servis. Jedinu break loptu imao je Sinner pri vodstvu 4-3, ali je Zverev izvukao gem. Na koncu je odluka pala u 13. igri. Kod rezultata 8-7, Nijemac je napravio mini break za 9-7 i vodstvo 1-0 u setovima.

Drugi set je također prošao bez oduzetih servisa, nije bilo niti break lopti, pa je ponovo odlučivao "tiebreak". Prvi tenisač svijeta je poveo 4-0 uz dva mini breaka, Zverev je smanjio na 4-2, no Sinner je uzvratio s tri poena u nizu za 7-2 i 1-1 u setovima.

U trećem setu dogodio se i prvi break. Sinner je pri vodstvu 4-3, oduzeo servis svom suparniku, poveo 5-3, a potom bez izgubljenog poena osvojio gem, a time i set.

Sličan rasplet vidjeli smo i u četvrtom setu, Talijan je kod rezultata 3-3 napravio break i potom prednost obranio do kraja seta za konačnih 3-1 i veliko slavlje.

Jannik SinnerWimbledon
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