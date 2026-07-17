Merida: 'Došao sam u Umag jer sam gledao Alcaraza kako pobjeđuje ovdje'

Španjolski 21-godišnji tenisač Daniel Merida (ATP - 82.) pobijedio je u petak Argentinca Romana Andresa Burruchagu (ATP - 67.) sa 6-4, 6-2 u polufinalu Plava Laguna Croatia Opena i plasirao se u svoje drugo finale na ATP Touru, a ovo mu je tek sedmi turnir na ovoj razini.

Do prvog je finala došao početkom travnja u Bukureštu, ali je odigrao dva meča više nego u Umagu, jer se morao kvalificirati za ulazak u glavni ždrijeb. U tri i pol mjeseca poboljšao je svoj renking za gotovo 100 mjesta, a nakon umaškog turnira će taj skok biti još i veći.

"Da, ovdje se osjećam bolje nego u Bukureštu. Moja je igra na višoj razini. Ovdje nisam morao igrati kvalifikacije, kao u Bukureštu, a to je velika pomoć u fizičkom i mentalnom smislu", rekao je na konferenciji za medije mladi Španjolac koji je do finala stigao na impresivan način, bez izgubljenog seta.

"Odlično se osjećam ovdje. Odgovara mi vrijeme, tereni. Igram odlično cijeli tjedan, a tako se i osjećam na terenu."

Zanimljiva je bila priča kako je odlučio prijaviti se za umaški turnir, u konkurenciji sa švedskim Bastadom i švicarskim Gstaadom, koji su također domaćini ATP 250 turnira u ovom tjednu.

"Gledao sam mnoge Alcarazove mečeve iz Umaga. Kad sam odlučivao na kojem ću od tri turnira igrati ovaj tjedan, presudilo je i to što sam gledao Alcarazove mečeve na ovom terenu. Pokazalo se da sam donio dobru odluku."

I danas je njegovo ime spomenuto u istoj rečenici s velikim sunarodnjakom. Naime, Merida je postao treći najmlađi finalist Croatia Opena u ovom desetljeću, a ispred njega su samo Carlos Alcaraz i Jannik Sinner.

"To je nešto posebno za mene. To su dvojica najboljih tenisača svijeta i naravno da se sad ne mogu s njima uspoređivati, ali ako se nađeš u istoj rečenici s njima kad je u pitanju tenis, onda znaš da nešto dobro radiš."

Velika imena

Protiv Romana Andresa Burruchage je odlično krenuo u meč, poveo sa 4-1 i mogao 'breakom' otići i na 5-1, ali se Argentinac izvukao i osvojio taj gem, a potom i sljedeća dva te izjednačio na 4-4. Bilo je to razdoblje igre u kojem je agresivni Merida nanizao nekoliko promašaja.

"To je moj način igre. Znam da s takvim pristupom dolazi i mnogo pogrešaka, ali i mnogo 'winnera'. Zato moram biti spreman na to da će ponekad biti više pogrešaka, ali i da moram nastaviti ići po 'winnere'."

I upravo je to učinio. Lakoćom je zadržao servis za 5-4, a onda iskoristio niz Burruchaginih pogrešaka za još jedan 'break' i osvajanje prve dionice meča. I u drugom setu je odjurio do prednosti od 4-1 i nije ponovio pogrešku iz prvog seta. Prepustio je tri godine starijem Argentincu još samo jedan gem te još jednom uvjerljivom pobjedom (6-4, 6-2) postao 14. različiti Španjolac koji će se boriti za umaški trofej.

Samo je u drugom kolu protiv trećeg nositelja Tomasa Martina Etcheverryja izgubio više od šest gemova (7-5, 6-4), ali ga nijedan suparnik nije uspio otjerati do trećeg seta.

"Mislim da sam i taj meč igrao jako dobro, ali je i suparnik bio odličan. Zadovoljan sam razinom igre kroz cijeli tjedan, svi mečevi su bili gotovo savršeni."

U Umag je stigao bez trenera, jedina podrška mu je djevojka.

"Obično je i trener sa mnom, ali ovaj je tjedan odlučio otići na odmor. Dobro je izabrao, haha. Djevojka mi mnogo pomaže, a uz trenera mi je i najveća podrška."

Razgovor je na kraju morao skrenuti i na nogomet, jer je ovo bio svojevrsni teniski uvod u nedjeljno finale Svjetskog prvenstva. Roman Burruchaga se pokazao odličnim prognostičarom, predvidjevši da će Argentina u polufinalu pobijediti Englesku s 2-1, ali nije pogodio strijelce pogodaka. Nakon što ga je pobijedio na teniskom terenu, Merida je prihvatio izazov da pokuša nadmašiti Burruchagu i u prognozi finala Svjetskog nogometnog prvenstva.

"Nadam se da ćemo osvojiti naslov. Bit će to zabavna utakmica za gledanje. Nadam se da će biti 2-1 i da će za Španjolsku strijelci biti Lamine i Oyarzabal, a neka za Argentinu gol postigne Messi."

Meridu u subotu čeka njegovo finale, u kojem će igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog dvoboja između najboljeg bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura i Slovaka Alexa Molčana.

ATP 250 Umag, pojedinačno - polufinale

Daniel Merida (Špa) - Roman Andres Burruchaga (Arg) 6-4, 6-2