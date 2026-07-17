Na ATP Umagu održani besplatni pregledi i panel o prevenciji

Vrhunski sport, rekreacija i briga o zdravlju povezali su se u sklopu programa koji je udruga Pokaži srce održala na Plava Laguna Croatia Openu Umag u tijekom PSK dana. Posjetitelji su tijekom cijelog dana mogli besplatno izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi, napraviti EKG te izmjeriti sastav tijela na profesionalnom Tanita uređaju, koji otkriva metaboličku starost, količinu mišićne mase, masnog tkiva i druge važne pokazatelje zdravlja.

Uz preglede, svi zainteresirani mogli su dobiti i individualne liječničke konzultacije o prehrani i zdravim navikama. Interes posjetitelja bio je iznimno velik pa je tijekom dana provedeno više od 250 besplatnih pregleda i savjetovanja.

U sklopu cjelodnevnih pregleda održan je i panel posvećen zdravlju sportaša, na kojem su sudjelovale dr. med. Ivana Marić, magistra fizioterapije Ivana Palčić te Ana Tomazin iz Olimpik Umag Running Teama, koja se bavi dijetetikom i aktivno sudjeluje u trkačkoj zajednici.

Razgovaralo se o prevenciji iznenadne srčane smrti, sportskim ozljedama i opterećenjima kojima su izloženi rekreativci i djeca, ali i o utjecaju prehrane, energetskih napitaka, sna i oporavka na zdravlje i sportske rezultate.

Eriksenov slučaj pokazao koliko je važna brza reakcija

Jedan od događaja koji je snažno potaknuo razvoj preventivnih zdravstvenih programa za sportaše bio je slučaj danskog nogometaša Christiana Eriksena. On je tijekom utakmice Europskog prvenstva 2020. godine doživio srčani zastoj, a zahvaljujući brzoj reakciji medicinskog tima, kardiopulmonalnoj reanimaciji i upotrebi defibrilatora njegov je život spašen.

Foto: Jelena Kusar

„Taj je događaj još jednom pokazao da pravodobna reakcija i dostupnost odgovarajuće medicinske opreme mogu biti presudni. Iz potrebe da se o prevenciji ne govori tek nakon tragedija razvila se i ideja o dostupnim, besplatnim zdravstvenim savjetovanjima diljem Hrvatske, posebno usmjerenima na sportaše i mlade", rekla je dr. med. Ivana Marić.

Udruga Pokaži srce dosad je diljem Hrvatske provela više od 5.000 besplatnih zdravstvenih savjetovanja, s ciljem da sportaše, rekreativce i njihove obitelji potakne na pravodobnu brigu o zdravlju, čak i kada ne postoje vidljive tegobe.

Marić je istaknula da je najvažniji cilj preventivnih pregleda smanjiti rizik od iznenadne srčane smrti.

„EKG mora biti obvezan dio pregleda sportaša. Brojna druga zdravstvena stanja možemo pratiti i kontrolirati, ali kada su u pitanju srčana i kardiovaskularna stanja, moramo biti posebno oprezni. Tu zaista pušemo i na hladno jer posljedice neprepoznatog problema mogu biti ozbiljne", poručila je Marić.

Rekreativci treniraju poput profesionalaca, ali nemaju njihov tim

Osim zdravstvenih pregleda, jednako su važni pravilno doziranje treninga, pravodobno prepoznavanje ozljeda i dovoljan oporavak. Ivana Palčić upozorila je da se opterećenja rekreativaca sve više približavaju onima profesionalnih sportaša, iako rekreativci najčešće nemaju stručni tim koji bi pratio njihovu pripremu i zdravstveno stanje.

Foto: Jelena Kusar

Kod djece se najčešće pojavljuju sindromi prenaprezanja i problemi mekih tkiva, dok su kod odraslih češća degenerativna stanja. Palčić je naglasila da ozljedu ne treba promatrati kao prepreku koju treba što prije zanemariti, nego kao upozorenje tijela kojemu je potrebno omogućiti odgovarajuću rehabilitaciju. Prerani povratak punom opterećenju može produljiti oporavak i povećati rizik od ponovne ozljede.

Energetski napitak ne može zamijeniti san

Poseban dio razgovora bio je posvećen energetskim napitcima, koji su sve prisutniji među mladima. Ana Tomazin objasnila je da kofein može privremeno odgoditi osjećaj umora, ali ne može nadomjestiti odmor koji je organizmu potreban.

„Nakon kofeina može nam se nakratko činiti da imamo više energije jer se osjećaj umora odgađa. Međutim, to ne znači da se tijelo oporavilo niti da mu je potrebno manje sna. Mladima je potrebno između osam i devet sati kvalitetnog sna", istaknula je Tomazin.

Nedostatak sna ne utječe samo na koncentraciju, raspoloženje i sportske rezultate. Može poremetiti i normalno djelovanje hormona gladi i sitosti, zbog čega osoba može imati povećan apetit i teže prepoznati kada je organizmu hrane dovoljno.

Djetinjstvo ne smije postati samo raspored treninga

Posebna pažnja posvećena je djeci koja sve ranije ulaze u intenzivne trenažne procese i specijaliziraju se za samo jedan sport ili određenu poziciju.

„Neće svako dijete koje trenira postati Luka Modrić, niti bi sportski uspjeh smio biti jedino mjerilo njegova razvoja. Kada se svakodnevica svede isključivo na treninge, natjecanja i rezultate, lako se zanemare odmor, redovita prehrana, školske obveze, druženje i sve ono što čini zdravo djetinjstvo", upozorila je Marić.

Prema njezinim riječima, roditelji bi trebali biti uključeni u sve važne aspekte djetetova bavljenja sportom, a ne samo u raspored utakmica i rezultate. Potrebno je voditi računa o prehrani, spavanju, školskim obvezama, emocionalnom stanju djeteta i tome uživa li ono još uvijek u sportu kojim se bavi.

Foto: Jelena Kusar

Poruke panela pokazale su da se zdravlje sportaša gradi svakodnevno, daleko prije pojave prvih simptoma ili ozljeda. Kod djece to podrazumijeva ravnotežu između sportskih ambicija i zdravog odrastanja, a kod odraslih pravilnu prehranu, kvalitetan san, redovite preglede, razumno doziranje treninga i dovoljno vremena za oporavak.

Cjelodnevni program održan je uz podršku PSK-a, srčanog sponzora Udruge Pokaži srce, s porukom da pravodobna prevencija i briga o zdravlju moraju biti jednako važni kao i svaki sportski rezultat.