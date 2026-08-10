FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TENISKA LEGENDA /

Roger Federer fotografijama s Jadrana razveselio fanove, objavu komentirao i Tony Cetinski

Roger Federer fotografijama s Jadrana razveselio fanove, objavu komentirao i Tony Cetinski
×
Foto: PsnewZ/Bestimage/Profimedia

Proslavljeni švicarski tenisač ponovno ljetuje u Hrvatskoj, a obožavatelje je oduševio prizorima iz Istre

10.8.2026.
16:51
Hot.hr
PsnewZ/Bestimage/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Roger Federer (45), ponovno je odabrao hrvatsku obalu za ljetni odmor. Za proslavu rođendana ovog puta je izabrao Istru, a sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelio niz fotografija iz šarmantnog Rovinja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Roger Federer (@rogerfederer)

Rođendanska razglednica 

U objavi s opisom "Loving family holiday time", Federer je obožavateljima dao uvid u svoj život nakon teniske karijere. Kroz deset fotografija objavljenih samo dan nakon rođendana, pokazao je svoj idealan odmor, a iako nije označio lokaciju, otkrila ju je fotografija suvenira s magnetima na kojima piše "Rovinj" i "Croatia".

U komentarima su mu dobrodošlicu poželjeli brojni Hrvati, uključujući pjevača Tonija Cetinskog (57) i službeni profil turnira Croatia Open iz Umaga.

Odmor prije novih obveza

Ovaj odmor u Istri za Federera je predah u ispunjenoj godini. Iako se od profesionalnog tenisa oprostio 2022., njegov raspored je i dalje popunjen. Očekuje se da će 29. kolovoza 2026. biti službeno primljen u Međunarodnu tenisku kuću slavnih u Newportu, što je najveće priznanje u tom sportu. Prije toga, 25. kolovoza, nastupit će na ekshibicijskom događaju na US Openu, a čekaju ga i mnoge druge obaveze.

Boravak u Rovinju stoga je prava prilika za kvalitetan odmor prije povratka poslu.

Roger FedererIstraTony Cetinski
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike