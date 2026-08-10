Roger Federer fotografijama s Jadrana razveselio fanove, objavu komentirao i Tony Cetinski
Proslavljeni švicarski tenisač ponovno ljetuje u Hrvatskoj, a obožavatelje je oduševio prizorima iz Istre
Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Roger Federer (45), ponovno je odabrao hrvatsku obalu za ljetni odmor. Za proslavu rođendana ovog puta je izabrao Istru, a sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelio niz fotografija iz šarmantnog Rovinja.
Rođendanska razglednica
U objavi s opisom "Loving family holiday time", Federer je obožavateljima dao uvid u svoj život nakon teniske karijere. Kroz deset fotografija objavljenih samo dan nakon rođendana, pokazao je svoj idealan odmor, a iako nije označio lokaciju, otkrila ju je fotografija suvenira s magnetima na kojima piše "Rovinj" i "Croatia".
U komentarima su mu dobrodošlicu poželjeli brojni Hrvati, uključujući pjevača Tonija Cetinskog (57) i službeni profil turnira Croatia Open iz Umaga.
Odmor prije novih obveza
Ovaj odmor u Istri za Federera je predah u ispunjenoj godini. Iako se od profesionalnog tenisa oprostio 2022., njegov raspored je i dalje popunjen. Očekuje se da će 29. kolovoza 2026. biti službeno primljen u Međunarodnu tenisku kuću slavnih u Newportu, što je najveće priznanje u tom sportu. Prije toga, 25. kolovoza, nastupit će na ekshibicijskom događaju na US Openu, a čekaju ga i mnoge druge obaveze.
Boravak u Rovinju stoga je prava prilika za kvalitetan odmor prije povratka poslu.