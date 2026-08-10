Roger Federer fotografijama s Jadrana razveselio fanove, objavu komentirao i Tony Cetinski

Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Roger Federer (45), ponovno je odabrao hrvatsku obalu za ljetni odmor. Za proslavu rođendana ovog puta je izabrao Istru, a sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelio niz fotografija iz šarmantnog Rovinja.

Rođendanska razglednica

U objavi s opisom "Loving family holiday time", Federer je obožavateljima dao uvid u svoj život nakon teniske karijere. Kroz deset fotografija objavljenih samo dan nakon rođendana, pokazao je svoj idealan odmor, a iako nije označio lokaciju, otkrila ju je fotografija suvenira s magnetima na kojima piše "Rovinj" i "Croatia".

U komentarima su mu dobrodošlicu poželjeli brojni Hrvati, uključujući pjevača Tonija Cetinskog (57) i službeni profil turnira Croatia Open iz Umaga.

Odmor prije novih obveza

Ovaj odmor u Istri za Federera je predah u ispunjenoj godini. Iako se od profesionalnog tenisa oprostio 2022., njegov raspored je i dalje popunjen. Očekuje se da će 29. kolovoza 2026. biti službeno primljen u Međunarodnu tenisku kuću slavnih u Newportu, što je najveće priznanje u tom sportu. Prije toga, 25. kolovoza, nastupit će na ekshibicijskom događaju na US Openu, a čekaju ga i mnoge druge obaveze.

Boravak u Rovinju stoga je prava prilika za kvalitetan odmor prije povratka poslu.