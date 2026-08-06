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Roger Federer je u Hrvatskoj, evo gdje se nalazi

Roger Federer je u Hrvatskoj, evo gdje se nalazi
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Foto: VAEM/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Rogerovo ljetovanje ne prolazi bez posjeta Lijepoj Našoj

6.8.2026.
15:10
M.G.
VAEM/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
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Roger Federer, po mnogima najveći tenisač u povijesti, i ovoga ljeta posjetio je Hrvatsku.

Legendarni Švicarac godinama se vraća u Hrvatsku, a ove godine je, kako piše Elle, svojom jahtom uplovio u uvalu Čikat na Lošinju i sa suprugom Milkom i djecom otišao na večeru u japanski restoran smješten u hotelu, a nakon večere je pozirao i za fotografiju koja je odmah završila na društvenim mrežama.

Od Ljubičića do Henryja

Ključ Federerove povezanosti s Lošinjem leži u dugogodišnjem prijateljstvu s Ivanom Ljubičićem, bivšim hrvatskim tenisačem i jednim od njegovih ključnih trenera.

Upravo je Ljubičić, koji na otoku ima prestižnu tenisku akademiju, svom prijatelju preporučio "otok vitalnosti", poznat po blagoj mikroklimi i ljekovitom zraku.

Federerova ljetovanja u Hrvatskoj postala su prava tradicija. U srpnju 2023. godine posjetio je Nacionalni park Krka, gdje je strpljivo pozirao s obožavateljima. Dvije godine ranije, u srpnju 2021., odmarao je upravo na Lošinju, a taj je odmor privukao veliku pažnju medija. Tada mu se, uz suprugu Mirku i Ljubičića, pridružio i legendarni nogometaš Thierry Henry.

LosinjMali LošinjRoger FedererHrvatskaRestoran
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