Kek objasnio što će biti potrebno za senzaciju Rijeke: 'I ono što je najvažnije...'

Moramo uzeti silnu energiju i vjerovati u svoju kvalitetu, rekao je Matjaž Kek, trener nogometaša Rijeke, koje u četvrtak na Rujevici protiv danskog Midtjyllanda očekuje uzvratna utakmica play-offa Konferencijske lige.

Zadatak za Rijeku nije lagan jer mora nadoknaditi poraz 0-2 iz prve utakmice protiv suparnika koji je imao ulogu favorita i prije početka ovih dvoboja. Uzvrat se na Rujevici igra u četvrtak s početkom u 20.45 sati.

“Znamo kakav nas težak zadatak očekuje. Znali smo to odmah nakon ždrijeba, a sve se dodatno potvrdilo u prvom dvoboju. No, kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoje kvalitete, u sportu su se događala i veća čuda. Treba vjerovati u sebe i razmišljati o kvaliteti svoje igre“, rekao je trener Kek na početku konferencije za novinare, a prenosi službena internetska stranica riječkog kluba.

„Treba uzeti silnu energiju koja će biti na našoj strani, ne opterećivati se i ne biti nervozan, već uživati u utakmici koja ti dođe kao nagrada i privilegij kojeg si zaslužio. Znamo da će biti teško, oni su kvalitetan suparnik i favoriti su, ali igra se na Rujevici i želim pričati o Rijeci i kvaliteti naše igre i pokušaju perfektne izvedbe svakog pojedinca u službi momčadi. Kada sve završi onda ćemo podvući crtu”, rekao je Matjaž Kek i dodao što će biti ključno.

„Greške moramo svesti na minimum. Kada nam se otvori, a šanse su se otvarale i u prvom susretu u Danskoj, tada moramo biti angažiraniji i agresivniji. I ono što je najvažnije, od prve sekunde govor tijela nam mora biti takav da vjerujemo u preokret“, dodao je Kek.

“Znamo kakva nas utakmica očekuje, znaju svi pa i naši navijači. Mi igrači trebamo to najbolje znati, moramo biti spremni. Pokazati svoje pravo lice i vjerovati u prolaz”, izjavio je vratar Rijeke Aleksa Todorović.