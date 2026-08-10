Luka Petrušić otkrio što priželjkuje nakon 'Direktora svemira': 'Sada sam zreo za takvu ulogu'

Hrvatskog kazališnog glumca Luku Petrušića (43) gledamo u novoj sezoni ''Direktora svemira'', zabavnog formata koji i ove sezone donosi pregršt nepredvidivih izazova, igre, improvizacije i dobrog raspoloženja.

Iza njega su brojne kazališne uloge, ali i iskustvo rada pred kamerama, dok mu je ''Direktor svemira'' pružio priliku da svoju glumačku energiju pokaže u nešto drugačijem, opuštenijem izdanju. U razgovoru nam je otkrio kako izgleda povratak u drugu sezonu showa, kako funkcionira njegov odnos s Ivanom Šarićem, koliko mu kazalište pomaže pred kamerama te čemu se nada u budućnosti. Govorio je i o želji za ozbiljnijim filmskim i televizijskim ulogama, ali i o obitelji, privatnosti i tome kako izgleda njegov idealan dan kada nema proba, snimanja i predstava.

Foto: RTL

Krenula je nova sezona ''Direktora svemira''. Što gledatelje očekuje i po čemu će ova sezona biti drugačija?

Gledatelje očekuje još luđih zadataka, zabave i smijeha pa se nadam da će još više ljudi početi pratiti ''Direktora svemira''.

Kakav je osjećaj ponovno stati pred kamere i ući u taj potpuno nepredvidivi svijet igre, zadataka i improvizacije?

I u prvoj sezoni kao i ovoj drugoj sezoni stvarno sam uživao radeći sa zabavnim i duhovitim ljudima. Ovakav rad je zaista nešto što me ispunjuje i mogao bih ga raditi cijeli život. Stvarno sam uživao!

Kako izgleda suradnja s Ivanom Šarićem? Tko češće uspije iznenaditi onog drugog?

Šarić i ja smo, rekao bih, baš pogođen duo. ''Kliknuli'' smo na prvu, sprijateljili smo se i profesionalno i privatno! Rad s njim mi je jedan od lakših jer je on vrlo jednostavan i ne radi komplikacije, lako se dogovorimo oko svega, a imamo i međusobno poštovanje jedan prema drugome tako da je naš zajednički rad bio užitak za mene. Iznenađenja su bila stalno i s moje i njegove strane! Puno smijeha!

Foto: RTL

Publika vas poznaje prvenstveno kao glumca. Koliko vam rad u kazalištu pomaže u ovakvom televizijskom formatu?

Iako zadnjih 15-ak godina najviše radim u svojem matičnom kazalištu Kerempuh, kamera mi nije strana, čak bih rekao da se nekako bolje snalazim i osjećam pred kamerom. Međutim, rad u kazalištu je konstantan trening i rad na vlastitoj glumi tako da bih rekao da sam u treningu i da mi to uvelike olakšava posao pred kamerom. Ovaj projekt je spoj kazališta i kamere tako da sam se osjećao zaista ispunjeno.

Nakon brojnih kazališnih uloga i televizijskih projekata, postoji li još neka uloga ili žanr koji biste voljeli isprobati?

Volio bih igrati neku ozbiljniju, čak možda i negativniju ulogu na filmu ili seriji. To je nešto što još nisam odradio u potpunosti, a mislim da sam sada zreo za takvu ulogu. Vidjet ćemo.

U današnje vrijeme publika često želi znati sve o privatnom životu poznatih osoba. Vi ste uvijek birali zadržati dio privatnosti, postoji li neki poseban razlog?

Privatno me zanimaju samo životi mojih prijatelja i obitelji, bez novina i kamera. Ne čitam tuđe živote jer me iskreno ne zanimaju i zapravo mi je čitati o tuđim životima dosadno i neinspirativno. Ali javne smo osobe i koji put moraš dati ljudima što žele. Pokušavam što manje ići u tom smjeru.

Foto: RTL

Koliko vam obitelj daje ravnotežu uz glumački posao i sve obaveze koje dolaze s javnim nastupima?

Moja obitelj mi daje svu podršku i voli to što radim. Veselim se kad se djeca ponose sa mnom. Pokušavam im svojim radom dati primjer kako bi i oni jedan dan bili sretni u svojem odabiru posla. Moja supruga Petra je apsolutna podrška, ali i najveća kritičarka kojoj vjerujem jer ne laže. Sretan sam!

Jesu li vaši sinovi vaši najveći kritičari kada vas vide na televiziji ili u kazalištu?

Ne bih rekao kritičari, više podrška i ljubav! Vidim da se ponose sa mnom i to mi je najveća nagrada za moj rad! Nema bolje.

Kako izgleda idealan dan kada niste na probama, snimanjima i predstavama?

Kauč, televizija, igrice, plaža, more...

Foto: RTL

Radite li na još nekim projektima ako ne računamo show ''Direktor svemira''?

Osim u kazalištu, svake godine imam neka snimanja i nove projekte. Nisu veliki, ali su konstanta. Volio bih, kao što sam i rekao, više raditi na televiziji i filmu, ali strpljiv sam i vjerujem da će biti prilike!

'Direktor svemira' na rasporedu je večeras nakon RTL Direkta na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.