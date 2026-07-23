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Tko će uspjeti uzbuditi Luku Petrušića? Nova epizoda 'Direktora svemira' večeras od 21.15 sati

Tko će uspjeti uzbuditi Luku Petrušića? Nova epizoda 'Direktora svemira' večeras od 21.15 sati
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Foto: RTL

Tko će odnijeti pobjedu, a tko u svoj džep spremiti tuđi novac, pokazat će nova epizoda 'Direktora svemira', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo

23.7.2026.
11:09
Hot.hr
RTL
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Pet natjecatelja, jedan jedini 'Direktor svemira' i njegov ljupki asistent te niz zadataka koji testiraju izdržljivost, snalažljivost i kontrolu emocija na posve pomaknut način – sve to i puno, puno više ne propustite večeras od 21.15 sati na RTL-u!

Vlatka Mifka, Srđan Olman, Joža Vrban, Borna Kotromanić i Borko Perić ponovno će sjesti na vruće stolce i, ne znajući što ih čeka, prepustiti se na milost i nemilost Ivanu Šariću i Luki Petrušiću.

Tko će uspjeti uzbuditi Luku Petrušića? Nova epizoda 'Direktora svemira' večeras od 21.15 sati
Foto: RTL

Prvi zadani zadatak sa slovima pretvorit će se u kaotičnu utrku u kojoj će se brojati dlake, špageti, cigle i cjediljke.

Tko će uspjeti uzbuditi Luku Petrušića? Nova epizoda 'Direktora svemira' večeras od 21.15 sati
Foto: RTL

U zadatku podizanja pulsa Luka će tražiti maksimalnu reakciju, a kandidati će pokušati doći do dodatnih bodova na vrlo neobičan način. Tko ga je uspio najviše „uzbuditi“?

Baloni, karikature i papirnati avioni donijet će dramatičan rasplet, a u jednom će se trenutku atmosfera u studiju toliko oteti kontroli da će čak i Ivan Šarić poručiti: „Idemo podijeliti bodove i završiti ovu agoniju!“

Tko će uspjeti uzbuditi Luku Petrušića? Nova epizoda 'Direktora svemira' večeras od 21.15 sati
Foto: RTL

Tko će odnijeti pobjedu, a tko u svoj džep spremiti tuđi novac, pokazat će nova epizoda 'Direktora svemira', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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