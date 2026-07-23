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TUŽNE VIJESTI /

Nova tragedija u svijetu ljepote: 23-godišnja missica pronađena mrtva u svom stanu

Nova tragedija u svijetu ljepote: 23-godišnja missica pronađena mrtva u svom stanu
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Foto: TikTok/Screenshot

Honduraška manekenka Wualys Fuentes Aquino preminula je nakon nedavne titule na natjecanju za Miss Universe, a uzrok smrti još uvijek nije poznat

23.7.2026.
12:03
Hot.hr
TikTok/Screenshot
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Honduraška manekenka Wualys Fuentes Aquino preminula je u 24. godini života, piše Daily Mail. Bivša natjecateljica izbora za Miss Universe pronađena je mrtva u svom stanu, a pronašli su ju njezini zabrinuti članovi obitelji nakon što im se danima nije javljala.

 

Uzrok smrti i dalje nepoznat

Razlog smrti mlade manekenke još uvijek nije službeno potvrđen. Nadležne službe nisu isključile mogućnost kaznenog djela, ali ni prirodne smrti, te je istraga i dalje u tijeku.

Wualys je nedavno osvojila drugo mjesto na izboru za Miss Universe Tegucigalpa 2026., odmah iza pobjednice Luciane Núñez. Uz manekenstvo, bila je i studentica međunarodnog marketinga te socijalnog rada na Nacionalnom autonomnom sveučilištu u Hondurasu (UNAH). Smatrali su je jednom od mladih nada u njezinoj zemlji, a na društvenim mrežama često je dijelila fotografije sa svojih putovanja.

Iz organizacije Miss Universe Tegucigalpa opisali su je kao talentiranu, dragu i nesebičnu osobu koja je uvijek bila velika podrška drugim natjecateljicama.

Posljednje poruke i još jedan gubitak u svijetu mode

Njezina posljednja objava na društvenim mrežama bila je serija crno-bijelih fotografija uz poruku: „Između imati i biti izaberi biti. Bit ima vrijednost, stvari imaju cijenu. Svatko može imati ono što ti imaš, ali nitko ne može biti ono što jesi.“

 

 

Ova tužna vijest dolazi samo dva dana nakon što je u 35. godini preminula LaToya Malcolm, bivša finalistica izbora za Miss Universe Jamajke. LaToya se natjecala na izboru 2024. godine, a osim toga bila je glumica, voditeljica i instruktorica plesa s višegodišnjim iskustvom u zabavnoj industriji. Uzrok njezine smrti također još nije objavljen.

 

HondurasManekenkaSmrt
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