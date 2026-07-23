Severina ove subote stiže na jednu od najljepših pozornica: Vidikovac Gospe od Loreta

Da je ovo ljeto u znaku Severine (54), potvrđuje i njezin koncertni raspored koji je ispunjen nastupima diljem regije. Posebno se ističe veliki koncert u pulskoj Areni 8. kolovoza, za koji su ulaznice rasprodane već mjesec dana unaprijed, što još jednom potvrđuje koliko publika s nestrpljenjem iščekuje svaki njezin izlazak na pozornicu.

Foto: Vedrana Vasić

No, prije pulskog spektakla, Severina će se družiti s publikom na nizu ljetnih pozornica, a jedna od prvih postaja je Primošten. U subotu, 25. srpnja, ponovno stiže na vidikovac Gospe od Loreta, mjesto koje se posljednjih godina prometnulo u jednu od najupečatljivijih koncertnih lokacija na hrvatskoj obali.

Atmosfera koja se pamti

Prošlogodišnji Severinin koncert na istoj lokaciji, ostao je u pamćenju po atmosferi koja se stopila s jedinstvenim ambijentom. Dok je sunce zalazilo nad primoštenskim arhipelagom, tisuće glasova pratile su najveće Severinine hitove, stvarajući večer koju su mnogi izdvojili kao jedan od najljepših glazbenih trenutaka ljeta.

Foto: Vedrana Vasić

Upravo zato i ovogodišnji povratak nosi posebna očekivanja, jer spoj glazbe, mediteranskog krajolika i pogleda koji se pruža s Gospe od Loreta stvara kulisu kakvu je teško pronaći bilo gdje drugdje.

Svi koji žele biti dio ljetne večeri pod zvijezdama, mali broj preostalih ulaznica mogu osigurati putem sustava Adriaticket.