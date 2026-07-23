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SPEKTAKL U PRIMOŠTENU /

Severina ove subote stiže na jednu od najljepših pozornica: Vidikovac Gospe od Loreta

Severina ove subote stiže na jednu od najljepših pozornica: Vidikovac Gospe od Loreta
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Foto: Vedrana Vasić

Popularna pjevačica priprema još jednu noć za pamćenje na atraktivnoj lokaciji s pogledom na otvoreno more

23.7.2026.
12:52
Hot.hr
Vedrana Vasić
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Da je ovo ljeto u znaku Severine (54), potvrđuje i njezin koncertni raspored koji je ispunjen nastupima diljem regije. Posebno se ističe veliki koncert u pulskoj Areni 8. kolovoza, za koji su ulaznice rasprodane već mjesec dana unaprijed, što još jednom potvrđuje koliko publika s nestrpljenjem iščekuje svaki njezin izlazak na pozornicu.

 

Severina ove subote stiže na jednu od najljepših pozornica: Vidikovac Gospe od Loreta
Foto: Vedrana Vasić

 

No, prije pulskog spektakla, Severina će se družiti s publikom na nizu ljetnih pozornica, a jedna od prvih postaja je Primošten. U subotu, 25. srpnja, ponovno stiže na vidikovac Gospe od Loreta, mjesto koje se posljednjih godina prometnulo u jednu od najupečatljivijih koncertnih lokacija na hrvatskoj obali.

Atmosfera koja se pamti

Prošlogodišnji Severinin koncert na istoj lokaciji, ostao je u pamćenju po atmosferi koja se stopila s jedinstvenim ambijentom. Dok je sunce zalazilo nad primoštenskim arhipelagom, tisuće glasova pratile su najveće Severinine hitove, stvarajući večer koju su mnogi izdvojili kao jedan od najljepših glazbenih trenutaka ljeta.

 

Severina ove subote stiže na jednu od najljepših pozornica: Vidikovac Gospe od Loreta
Foto: Vedrana Vasić

 

Upravo zato i ovogodišnji povratak nosi posebna očekivanja, jer spoj glazbe, mediteranskog krajolika i pogleda koji se pruža s Gospe od Loreta stvara kulisu kakvu je teško pronaći bilo gdje drugdje.

Svi koji žele biti dio ljetne večeri pod zvijezdama, mali broj preostalih ulaznica mogu osigurati putem sustava Adriaticket.

 

SeverinaKoncertiPrimošten
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