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PONOVNO S FLICKOM /

Novi napadač stigao u Barcelonu! Niko Kovač ga prodao za 'siću'

Novi napadač stigao u Barcelonu! Niko Kovač ga prodao za 'siću'
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Foto: pepphoto/Horst Mauelshagen/imago sportfotodienst/Profimedia

Pridružuje se španjolskim prvacima usred preoblikovanja njihove napadačke linije

23.7.2026.
13:50
Hina
pepphoto/Horst Mauelshagen/imago sportfotodienst/Profimedia
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FC Barcelona je u četvrtak potpisala ugovor s njemačkim krilnim napadačem Karimom Adeyemijem iz Borussije Dortmund do 2031. godine, objavio je klub iz La Lige.

Klubovi nisu otkrili financijske detalje, ali mediji navode da je ugovor vrijedan 22 milijuna eura plus dodatne bonuse, te da uključuje klauzulu o prodaji.

"FC Barcelona i Borussia Dortmund postigli su dogovor o transferu napadača Karima Adeyemija, koji je potpisao ugovor s Kataloncima do 2031. godine", priopćila je Barcelona.

Adeyemi se pridružio Dortmundu 2022. godine iz austrijskog Red Bull Salzburga i odigrao je 146 utakmica za klub iz Bundeslige, postigavši ​​36 golova u svim natjecanjima. Dvadesetčetverogodišnjak se ponovno udružuje s Hansijem Flickom, koji mu je priuštio seniorski debi za njemačku reprezentaciju tijekom dvogodišnjeg mandata ovog trenera.

Adeyemi je poznat po svojoj velikoj brzini, postavivši brzinski rekord Bundeslige kada je postigao 36.65 km/h tijekom pobjede Dortmunda nad Freiburgom od 5-1 u sezoni 2022.-23.

Adeyemi postaje drugo napadački orijentirano pojačanje Barcelone u prijelaznom roku nakon dolaska Anthonyja Gordona iz Newcastle Uniteda.

Pridružuje se španjolskim prvacima usred preoblikovanja njihove napadačke linije nakon prelaska Roberta Lewandowskog u Chicago Fire i povratka Marcusa Rashforda u Manchester United nakon posudbe u katalonskom klubu.

BarcelonaKarim AdeyemiBorussia Dortmund
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