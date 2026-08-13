Mađari hitno grade branu na Dunavu: Zbog nuklearke žele trajno podignuti vodostaj

Mađarska nastoji brzo pregraditi Dunav, čiji je vodostaj jako pao zbog suše, kako bi održala hlađenje u nuklearnoj elektrani Paks, izjavio je u četvrtak premijer Péter Magyar.

"Započeli smo izgradnju niske brane koja će trajno pridonijeti podizanju vodostaja Dunava", rekao je Magyar novinarima u Paksu, 100 kilometara južno od glavnog grada Budimpešte.

Samo dvije od osam turbina u jedinoj nuklearnoj elektrani u zemlji još uvijek rade tijekom vrućina i suše koja isušuje Dunav, Rajnu i druge velike europske rijeke.

Vlasti u Rumunjskoj u četvrtak su priopćile da gase drugi reaktor u nuklearnoj elektrani Cernavodă zbog niskog vodostaja Dunava. Prvi blok isključen je krajem srpnja zbog nedovoljne količine vode za hlađenje.

Prije devet dana, elektrana Paks, koja inače pokriva najmanje trećinu mađarske potrošnje električne energije, bila je na rubu potpunog gašenja. Nastavak rada posljednje turbine ovisio je o samo nekoliko milimetara oscilacije vodostaja Dunava.

Prije završetka brane, dvije 80 metara duge teglenice, postavljene jedna iza druge i okomito na tok rijeke, bit će namjerno potopljene kako bi se stvorio početni učinak pregrađivanja.

Brana će biti izgrađena od oko 185.000 kubičnih metara kamena.

Prema Magyarovim riječima, mađarski vojnici rade danonoćno na izgradnji, koja bi trebala biti dovršena u sljedeća četiri tjedna. Očekuje se da će to podignuti vodostaj Dunava za 1,2 metra ispred sustava za hlađenje elektrane Paks.

Premijer je trošak procijenio na 19 milijuna dolara.