Junak Rijeke za RTL Danas: 'Hvala Bogu skinuo sam taj zicer, a sada možemo protiv bilo koga'
'Malo smo se pogubili i primili taj gol, ali onda smo i imi krenuli i eto hvala Bogu uspjeli smo'
Rijeka je u gostima kod finskog Ilvesa iz Tamperea odigrala 1:1 u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige te tako s ukupnih 2:1 prošla u play-off.
Iz Tamperea se uživo javio Boris Jovičić koji je razgovarao s golmanom Rijeke, Aleksom Todorovićem.
"Loša reakcija moja u startu jer je lopta preletjela, ali onda sam dao sve od sebe i hvala Bogu skinuo sam je. Nadao sam se da neće nogom i tako je bilo. Bio je udarac glavom pa nije bilo toliko jako."
Kao da su se domaćini šparali u prvom poluvremenu.
"Nismo ni mi imali puno prilika u prvom poluvrmeneu. Čekali su nas. Mi smo držali loptu, ali bez šansi. U drugom poluvremenu su krenuli jako. Malo smo se pogubili i primili taj gol, ali onda smo i imi krenuli i eto hvala Bogu uspjeli smo. Vidi se zašto je ovdje uvijek svima teško.
Nwrvoza zbog realizacije?
"Mislim da ne. Bit je da stvaramo šanse, a golovi će sami doći."
Midtjylland vodi u ovom trenutku. Čini se da ćete opet na sjever Europe.
"Još bolje zbog temperature, ali možemo protiv bilo koga. Imako poštovanje prema svima, ali nikoga se ne bojimo."
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