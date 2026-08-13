FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽIVO IZ FINSKE /

Junak Rijeke za RTL Danas: 'Hvala Bogu skinuo sam taj zicer, a sada možemo protiv bilo koga'

'Malo smo se pogubili i primili taj gol, ali onda smo i imi krenuli i eto hvala Bogu uspjeli smo'

13.8.2026.
20:12
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Rijeka je u gostima kod finskog Ilvesa iz Tamperea odigrala 1:1 u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige te tako s ukupnih 2:1 prošla u play-off. 

Iz Tamperea se uživo javio Boris Jovičić koji je razgovarao s golmanom Rijeke, Aleksom Todorovićem

"Loša reakcija moja u startu jer je lopta preletjela, ali onda sam dao sve od sebe i hvala Bogu skinuo sam je. Nadao sam se da neće nogom i tako je bilo. Bio je udarac glavom pa nije bilo toliko jako."

Kao da su se domaćini šparali u prvom poluvremenu. 

"Nismo ni mi imali puno prilika u prvom poluvrmeneu. Čekali su nas. Mi smo držali loptu, ali bez šansi. U drugom poluvremenu su krenuli jako. Malo smo se pogubili i primili taj gol, ali onda smo i imi krenuli i eto hvala Bogu uspjeli smo. Vidi se zašto je ovdje uvijek svima teško. 

Nwrvoza zbog realizacije?

"Mislim da ne. Bit je da stvaramo šanse, a golovi će sami doći."

Midtjylland vodi u ovom trenutku. Čini se da ćete opet na sjever Europe. 

"Još bolje zbog temperature, ali možemo protiv bilo koga. Imako poštovanje prema svima, ali nikoga se ne bojimo."

Hnk RijekaKonferencijska LigaFinska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike