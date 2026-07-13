Borussia stala iza Nike Kovača i prodala zvijezdu koja se sukobila s hrvatskim trenerom

Od iduće sezone naš će dres nositi 24-godišnji njemački nogometaš Karim Adeyemi, potvrdio je Joan Laporta, predsjednik Barcelone, aktualnog španjolskog prvaka.

Adeyemiju u lipnju 2027. godine ističe ugovor s dortmundskom Borussijom, klubom kojeg trenira hrvatski strateg Niko Kovač te je od ranije bilo poznato da će aktualni njemački doprvak prodati ovog krilnog napadača ili tijekom ljeta ili najkasnije u zimskom prijelaznom roku.

„Dulje vrijeme pratimo Adeyemija i jako smo uzbuđeni što postaje naš igrač. Brz je, opasan i konkretan. Donijet će nam puno toga“, rekao je novinarima predsjednik Barcelone.

Otkako je Niko Kovač došao na poziciju trenera Borussije (D) imao je nekoliko napetih trenutaka s ovim igračem koji je poznat po svom osebujnom karakteru, a tijekom karijere je skupio 11 nastupa za reprezentaciju Njemačke. Još se čeka službena objava ovog transfera kao i financijska pozadina.

Profesionalnu karijeru Adeyemi je počeo u Red Bull Salzburgu, a član je Borussije (D) od 2022. godine.

Prije Adeyemija Barcelona je u svoje redove dovela dosadašnju zvijezdu Newcastlea Anthonyja Gordona, dok je klub napustio Robert Lewandowski.