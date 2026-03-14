Niko Kovač uhvatio Adeyemija za vrat pa ga gurnuo, Njemačka bruji o ovome

Borussia (D) je rutinski na domaćem terenu svladala Augsburg 2-0 i smanjila time zaostatak za Bayernom.

Međutim, momčad koju vodi Niko Kovač i dalje u Bundesligi ima velikih devet bodova iza Bavaraca. Klub iz Dortmunda je u vodstvo došao u 13. minuti golom Adeyemija, dok je pobjeda potvrđena kada je suparničku mrežu naciljao Reggiani u 59. minuti.

Zaiskrilo je

Kovač je u prvoj minuti sudačke nadoknade izvadio Adeyemija iz igre, dočekao ga je s osmjehom i dao mu ruku, no onda ga je nakon kratkog razgovora uhvatio rukom za vrat i gurnuo prema klupi.

Ne zna se što je nogometaš rekao Kovaču, ali što god bilo, očito nije dobro sjelo hrvatskom treneru.

