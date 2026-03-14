INCIDENT /

Niko Kovač uhvatio Adeyemija za vrat pa ga gurnuo, Njemačka bruji o ovome

Niko Kovač uhvatio Adeyemija za vrat pa ga gurnuo, Njemačka bruji o ovome
Foto: Dennis Ewert/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/Profimedia

Sve je izgledalo dobro, a onda se u sekundi promijenilo zbog nečega što je bilo izrečeno

14.3.2026.
22:40
M.G.
Borussia (D) je rutinski na domaćem terenu svladala Augsburg 2-0 i smanjila time zaostatak za Bayernom.

Međutim, momčad koju vodi Niko Kovač i dalje u Bundesligi ima velikih devet bodova iza Bavaraca. Klub iz Dortmunda je u vodstvo došao u 13. minuti golom Adeyemija, dok je pobjeda potvrđena kada je suparničku mrežu naciljao Reggiani u 59. minuti.

Zaiskrilo je

Kovač je u prvoj minuti sudačke nadoknade izvadio Adeyemija iz igre, dočekao ga je s osmjehom i dao mu ruku, no onda ga je nakon kratkog razgovora uhvatio rukom za vrat i gurnuo prema klupi.

Ne zna se što je nogometaš rekao Kovaču, ali što god bilo, očito nije dobro sjelo hrvatskom treneru.

OVDJE možete vidjeti kako je to izgledalo.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
