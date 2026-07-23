Legenda najtrofejnijeg razdoblja Barcelone se vratila u klub

Legenda Barcelone Sergio Busquets vratio se u svoj voljeni klub, objavila je Marca. Busquets ovoga puta ne dolazi kao igrač, već kao trener.

Došao je kako bi u prvo vrijeme promatrao trening Barcelone Atletic, druge momčadi i njihove trenera. To je način da ga se uključi u mašinu Barcelonine metodologije i prvi korak k cilju da jednoga dana postane trener prve momčadi. Bivši kapetan Barcelone još nije stekao trenerske licence potrebne za preuzimanje uloge glavnog trenera, zbog čega je ovo razdoblje učenja važan dio njegova razvoja.

Rad uz trenerski stožer omogućit će mu stjecanje iskustva u ključnim područjima kao što su tjedno planiranje, taktička analiza, upravljanje svlačionicom i razvoj mladih igrača. Nije slučajnost da se odlučio vratiti u La Masiju. Tamo se razvio kao igrač i naučio nogometne principe koji su ga kasnije učinili nezamjenjivom figurom u jednoj od najvećih momčadi Barcelone svih vremena.

Busquetsov povratak također učvršćuje tradiciju koja desetljećima definira Barcelonu. Klub ne razvija samo vrhunske nogometaše. On stvara i vrhunske trenere. Imena poput Pepa Guardiole, Luisa Enriquea, Xavija Hernándeza i sada Sergija Busquetsa odražavaju filozofiju u kojoj se nogometno znanje prenosi s jedne generacije na drugu.

Busquets je igračku karijeru završio u Inter Miamiju po završetku prošle kalendarske godine. Prije odlaska u Miami, cijelu je karijeru proveo u Barceloni za koju je igrao od 2008. do 2023. i skupio 722 nastupa.