Legendarni Španjolac odlazi u mirovinu: 'Ovo su moji posljednji mjeseci'

Legendarni španjolski nogometaš Sergio Busquets igra svoje posljednje utakmice u karijeri. Legenda Barcelone objavila je da se po završetku MLS sezone oprašta od igračke karijere.

"Ovo su moji posljednji mjeseci na terenu. Osjećam da je došlo vrijeme da se oprostim od karijere profesionalnog nogometaša. Skoro 20 godina sam uživao u svemu, a najviše u priči koju sam uvijek sanjao", rekao je između ostalog Busquets u emotivnom videu.

🚨🇪🇸 BREAKING: Sergio Busquets has decided to retire from professional football.



Legendary Spanish midfielder will say goodbye at the end of current MLS season in few weeks.



Absolute legend and icon of the game. pic.twitter.com/ASrTP41h9v — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2025

Busquets je proveo u Barceloni 15 godina i osvojio sve što se može, 9 je puta bio prvak Španjolske, 3 puta prvak Europe, osvojio je i 7 kupova, te Svjetsko klupsko prvenstvo i UEFA Superkup. S reprezentacijom Španjolske, za koju je nastupio 143 puta, osvojio je Svjetsko i europsko prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponos na licima navijača: 'Nismo sumnjali u Dinamo! Bit ćemo među prvih osam pa onda bar do polufinala'