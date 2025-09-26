Turbulentna priča superzvijezde Reala i manekenke: 'Nije istina, imala sam 3 dečka'

Od luksuznih jahti na Sardiniji do emotivnih obraćanja na TikToku, veza između nogometne superzvijezde Real Madrida Judea Bellinghama i američke manekenke Ashlyn Castro, postala je jedna od najpraćenijih priča u svijetu slavnih. Iako su svoju romansu pokušali zadržati daleko od očiju javnosti, pritisak medija i nemilosrdni napadi na društvenim mrežama natjerali su ih da svoju ljubavnu priču ispričaju pod vlastitim uvjetima, otkrivajući snagu koja se krije iza savršene fasade.

Početak romanse pod svjetlima reflektora

Svijet je za vezu 21-godišnjeg engleskog virtuoza i šest godina starije influencerice saznao početkom 2024. godine. Glasine su se počele širiti u siječnju, a već u veljači par je prvi put viđen zajedno, kada se Ashlyn pridružila Judeu na letu iz Manchestera nakon utakmice Lige prvaka. Ubrzo nakon toga, Ashlyn je postala redovita gošća na stadionu Santiago Bernabéu.

Ključni trenutak koji je potvrdio ozbiljnost njihove veze dogodio se kada je Ashlyn viđena u obiteljskoj loži Real Madrida, gdje je sjedila i srdačno razgovarala s Judeovom majkom, Denise. Unatoč kasnijim nagađanjima obožavatelja o mogućoj napetosti, njih dvije su u više navrata viđene zajedno kako bodre Judea s tribina, odajući dojam bliskosti i međusobne podrške. Time je postalo jasno da je Ashlyn dobrodošla u čvrsto povezan klan Bellingham.

Od romantičnih gesti do borbe s demonima interneta

Par je svoju naklonost rijetko pokazivao u javnosti, no rijetki trenuci koje su podijelili otkrili su dubinu njihove veze. Za Judeov 22. rođendan, Ashlyn je na svom Instagramu objavila seriju do tada neviđenih fotografija i videa, pružajući uvid u njihovu intimu. Nazvala ga je "najboljim karaoke i plesnim partnerom" te ga opisala kao "najpažljivije, najljubaznije, najmarljivije i najnevjerojatnije ljudsko biće koje je ikada upoznala".

Dodala je: "Donosiš toliko svjetla na ovaj svijet."

Jude je uzvratio ljubav javnom gestom kada se Ashlyn vratila na društvene mreže nakon gotovo četiri mjeseca pauze. Njezin povratak popratio je jednostavnim, ali snažnim komentarom – zelenim srcem, na što mu je ona odgovorila emotikonom poljupca.

Ipak, idila je bila narušena brutalnom kampanjom na internetu usmjerenom protiv Ashlyn. Početak njezine veze s Bellinghamom bio je obilježen lažnim optužbama o njezinoj prošlosti, uključujući i prevaru s lažnom web stranicom za eskort usluge. Povezivali su je s brojnim slavnim osobama, od glumca Michaela B. Jordana do sportaša Lewisa Hamiltona i LaMela Balla, često na temelju nategnutih dokaza s društvenih mreža.

'Najteži dio nije reći istinu, već pronaći hrabrost za to'

Pritisak je postao neizdrživ, što je natjeralo Ashlyn da se obrati javnosti u emotivnom, desetominutnom videu na TikToku pod nazivom "Najteži dio nije reći istinu, već pronaći hrabrost za to". Vidno potresena, odlučila je stati na kraj lažima.

"Ne znam ni odakle da počnem", započela je.

"Neugodno mi je govoriti o svom privatnom životu pred kamerom. Ljudi su me napadali iz svakog mogućeg kuta, uznemiravali me, bili su puni nepoštovanja. Jednostavno je postalo previše, a ništa od toga nije istina."

Odlučno je demantirala glasine o svojoj ljubavnoj prošlosti.

"Razgovarajmo o toj povijesti veza. U posljednjih osam godina imala sam tri dečka. Moja prva veza bila je 2017. s javnom osobom, i zbog toga su ljudi počeli izmišljati stvari o meni kako bi opravdali svoju mržnju. U posljednjih šest godina nakon toga, bila sam u vezi s još dvoje ljudi. Dakle, ukupno tri veze."

Osvrnula se i na lažnu stranicu za eskort usluge, čije su tvrdnje brzo razotkrivene. Fotograf Brian Parker, čije su fotografije korištene, potvrdio je da su slike ukradene s njegovog Instagram profila s regularnog snimanja te da Ashlyn nikada nije bila povezana s takvim stranicama. Podršku joj je javno pružio i bivši partner, košarkaš Terance Mann, koji je u prijenosu uživo poručio publici:

"Ashlyn je super. Ne znam zašto je svi napadaju. Pustite je na miru."

Idila na Sardiniji i zajednička budućnost

Nakon što su prebrodili medijsku oluju, par je iskoristio ljetnu pauzu za bijeg od svega. Jude, koji se oporavljao od operacije ramena koja ga je mučila veći dio prošle sezone, odveo je Ashlyn na odmor na Sardiniju. Tamo su, daleko od znatiželjnih pogleda, konačno mogli pokazati svoju ljubav. Fotografirani su kako razmjenjuju nježnosti na plaži i na luksuznoj superjahti, čiji tjedni najam stoji oko 29.500 €.

Ovaj period oporavka, koji će Bellinghama držati izvan terena vjerojatno do listopada ili studenog, dao im je priliku da učvrste svoju vezu daleko od pritiska profesionalnog nogometa i nemilosrdnog svijeta interneta. Njihova priča, koja je započela pod teškim teretom javne osude, pretvorila se u svjedočanstvo o otpornosti i snazi ljubavi. Jude Bellingham i Ashlyn Castro dokazali su da su, unatoč svim izazovima, ujedinjeni i jači no ikad, spremni zajedno graditi budućnost.