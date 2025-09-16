Ljubav nogometne zvijezde na nezapamćenom udaru: 'Bogat je i zgodan, može on i bolje'

Declan Rice, nogometna zvijezda i jedan od najcjenjenijih engleskih nogometaša današnjice, već devet godina dijeli život s Lauren Fryer. Njihova priča počela je još u školskim klupama, a danas je zaokružena dolaskom sina Judea, koji im je najveća životna radost. No, umjesto da njihovu sreću prati podrška i divljenje, Lauren se našla u središtu otrovnih komentara na društvenim mrežama.

Okus surovog interneta

Anonimni profili, skriveni iza tipkovnica, okrutno su komentirali njezin izgled. Jedan korisnik otišao je toliko daleko da je objavio fotografiju para s odmora uz poruku:

"Declan Rice je milijunaš, nogometna zvijezda, fit, visok i zgodan, ali je odlučio odabrati djevojku s viškom kilograma koja se ne uklapa u WAG-sice. Više ne razumijem ovaj svijet."

Takvi komentari nisu samo zlobni, već i duboko ponižavajući. Govore više o frustracijama onih koji ih pišu nego o Lauren, ženi koja je s Declanom prošla sve faze života – od tinejdžerske ljubavi do stvaranja obitelji.

Ljubav jača od predrasuda

Neki su čak tvrdili da Rice "može bolje" i da ima "niske standarde" jer je izabrao Lauren, implicirajući da ne odgovara klišeju nogometaških partnerica – tzv. WAGsica. Prema medijima poput Telegrapha, upravo se na partnerice sportaša često vrši pritisak da budu oličenje savršenih figura, modnih editorijala i umjetnih ideala...

Declan Rice’s girlfriend Lauren Fryer has sadly deleted all her social media photos after online trolls made fun over her appearance. Absolutely heartbreaking to hear, nobody deserves that. Why are people so cruel. Insecure men can FUCK OFF with their opinions. LEAVE HER ALONE!… pic.twitter.com/RH5rwXkHsT — Mrs Arsenal (@TaZRahman7) April 25, 2024

No Declan Rice svojim izborom šalje drugačiju poruku – da je ljubav stvarana godinama, povjerenje, podrška i zajednički život važniji od bilo kakvih stereotipa.

Bolna tema internetskog zlostavljanja

Ova situacija još jednom podsjeća koliko okrutne i razorne mogu biti riječi na internetu. Zlostavljanje nije manje bolno samo zato što dolazi s ekrana. Lauren je postala simbol svih žena koje se bore s nerealnim standardima ljepote i koje su meta nepoznatih ljudi samo zato što ne odgovaraju tuđim očekivanjima.

Njihova priča pokazuje da prava ljepota nije u savršenim proporcijama, već u ljubavi, snazi i zajedničkim trenucima koje gradimo s osobom koju volimo.

Nakon valova zlostavljanja na društvenim mrežama – uvreda, lažnih glasina i komentara o izgledu – Lauren Fryer povukla se iz javnosti kako bi zaštitila sebe i svoju obitelj, javlja nogomania+1.

Da bi smanjila izloženost, obrisala je sve fotografije sa svog Instagram profila, a kontakte s medijima i dijeljenje njenih fotografija od strane prijatelja i poznanika učinila je vrlo ograničenima, kako je prošle godine pisao LBC portal.

Žive povućeno, dalje od očiju javnosti

Iako većinu vremena žive prilično privatno, Lauren i Declan su se pojavili zajedno na nekim događajima – primjerice, na vjenčanju Jarroda Bowena i Dani Dyer. Ovo je jedna od rijetkih prilika kad su viđeni negdje u javnosti zajedno.

Prijatelji i izvori bliski paru navode da je uvredljivo ponašanje online ostavilo trajan emocionalni trag na Lauren.

Njene reakcije nisu bile instantne samo kad je riječ o brisanju sadržaja, već i u načinu kako pristupa javnosti – sada izbjegava dijeljenje slika, ne želi biti u fokusu medija, izbjegava događaje na kojima bi mogla biti u centru pažnje.

Declan Rice, del Arsenal, tiene una relación muy estable con Lauren Fryer. En UK algún imbécil dice que ella no es el "standard" del futbolista. Porque ya se sabe que los jugadores viven rodeados de hipergámicas petardas.

Bien por ellos. Parece que se aman. Que sean muy felices. pic.twitter.com/fRaPKECrSU — 𝑅𝑖𝑐𝑘𝑖𝑒 𝐴𝑟𝑟𝑜𝑦𝑜 🅡 (@RickieRngmusic) June 11, 2024

Declan i Lauren su i dalje zajedno. Iako su glasine o prekidu povremeno pojavljivane, par nije potvrdio nikakve promjene – ravnoteža između privatnog i javnog života čini da njihova veza ostaje stabilna.

Iako neki medijski izvori navode da Rice nije direktno komentirao napade u javnosti, drugi prenose njegovu snažnu obranu partnerice. Suočen s gnjusnim komentarima, Rice je navodno izjavio:

'Ona je ljubav mog života i ne trebam nadogradnju'

"Ona je ljubav mog života i ne trebam nadogradnju."

Naglasio je kako cijeni Lauren jer je realna, zabavna, predivna i ljubazna osoba, te da je voli više od ičega, posebno nakon rođenja njihovog sina. Njegov stav naišao je na odobravanje javnosti, a mnogi su ga prozvali "pravim džentlmenom".

Kasnije se ispostavilo da ta Riceova izjava nije istinita što je dodatno pogoršalo situaciju. Bliski izvori navode da to nije uopće ni rekao, te su to lažne tvrdnje koje su cirkulirale online, piše The Sun.

Lauren je nastradala emotivno

Prijatelji para kažu da je Lauren nastradala emotivno zbog kontinuiranog online zlostavljanja, te da je nakon toga učinila korake kojima želi smanjiti izloženost medijima i javnosti, prema Manchester Journalu. To uključuje da je obrisala sve fotografije s javnog Instagram profila i ograničila aktivnosti na društvenim mrežama.

Prema najnovijim i posljednjim informacijama, Declane Rice i Lauren Fryer zajedno su u javnosti viđeni na vjenčanju Jarroda Bowena i Dani Dyer. To je jedna od rijetkih prilika da su zajedno viđeni u društvu, što pokazuje da iako Lauren preferira privatnost, nisu u potpunosti odsutni - ono što su napravili je da su pažljiviji s javnim nastupima, tvrdi portal Footbal.com.uk.

Prema izvorima bliskim paru, Lauren i dalje radije živi tiho, izvan fokusa javnosti. Popularne fotografije i objave su uklonjene, a Lauren je ograničila svoj društveni život na okupljanja u užem krugu, te se vidi samo kad je to neophodno ili privatnije, a ne za medije, navodi The Sun.

Prijatelji, poznanici i osobe iz javnog života izrazili su veliku podršku Lauren. Na primjer, Dani Dyer i drugi su komentirali koliko je situacija bila teška, te naglašavali da niko ne zaslužuje da bude vrijeđan zbog izgleda.