Plenković predstavio novi paket mjera: Evo koliko ćemo plaćati struju i plin
Foto: Youtube/vlada Republike Hrvatske
Na dnevnom redu sjednice Vlade predstavljen je paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan oko 175 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković najavio je da će se nastaviti sa subvencioniranjem cijene struje, plina i toplinarstva, ali ne u mjeri u kojoj je bilo ranije.

Mjere će se uvesti postupno, prvi val od 1. listopada, a drugi početkom 2026. godine. Predviđene su ciljane i prilagođene mjere za one kojima je pomoć najpotrebnija, posebno za ugrožene potrošače energenata. Za njih su planirani vaučeri od 70 eura, i to zasebno za struju i za plin, najavio je premijer.

16.9.2025.
13:17
Franka Kopilaš
Youtube/vlada Republike Hrvatske
