OČARALA ZADRANE /

Crveno joj stoji kao saliveno: Plava dama u lepršavoj haljini plijenila poglede gdje god je stigla

Crveno joj stoji kao saliveno: Plava dama u lepršavoj haljini plijenila poglede gdje god je stigla
Foto: Bojan Bogdanić
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako smo već zakoračili u sredinu rujna, Zadar i dalje vrvi turistima kao u srcu sezone. Kalelarga je prepuna jezika sa svih strana svijeta, a na zadarskoj rivi mogu se vidjeti različite modne kombinacije.

Posebnu pažnju plijene dame koje su modno odjevene kao da su upravo sišle s piste. Lepršave haljine, elegantne košulje i torbice čine neizostavni dio njihove modne priče.

No, jedan detalj posebno se ističe – sunčane naočale koje su brojne djevojke iskoristile kao zaštitu od sunca, ali i zanimljiv modni detalj. Kakva je atmosfera prevladavala u gradu zabilježio je portal eZadar!

16.9.2025.
8:29
Hot.hr
Bojan Bogdanić
ZadarGradšpicaTuristi
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OČARALA ZADRANE /
Crveno joj stoji kao saliveno: Plava dama u lepršavoj haljini plijenila poglede gdje god je stigla