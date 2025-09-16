Crveno joj stoji kao saliveno: Plava dama u lepršavoj haljini plijenila poglede gdje god je stigla

Iako smo već zakoračili u sredinu rujna, Zadar i dalje vrvi turistima kao u srcu sezone. Kalelarga je prepuna jezika sa svih strana svijeta, a na zadarskoj rivi mogu se vidjeti različite modne kombinacije.

Posebnu pažnju plijene dame koje su modno odjevene kao da su upravo sišle s piste. Lepršave haljine, elegantne košulje i torbice čine neizostavni dio njihove modne priče.

No, jedan detalj posebno se ističe – sunčane naočale koje su brojne djevojke iskoristile kao zaštitu od sunca, ali i zanimljiv modni detalj. Kakva je atmosfera prevladavala u gradu zabilježio je portal eZadar!