Golema buktinja guta tvornicu kraj Pleternice! U opasnosti obiteljska kuća, stižu prve snimke

Golema buktinja guta tvornicu kraj Pleternice! U opasnosti obiteljska kuća, stižu prve snimke
Foto: Požega.eu
Prema navođenju portala Požega.eu, požar je nešto iza 16 sati bio vrlo blizu obiteljskoj kući i okolnim zgradama u Buku pored Pleternice.
Nešto iza 15 sati u ponedjeljak buknuo požar u pogonu za proizvodnju stolarije. Požar je buknuo u proizvodim halama tvrtke "Windor" u mjestu Buk u blizini Pleternice. Potvrdi su to iz požeško-slavonske policije. Na terenu su vatrogasci, a policija će nakon očevida znati uzrok.

Kako je objavio portal Požega.eu, buktinja je velika, a iza 16 sati pojavila se i opasnost da se požar proširi na obiteljsku kuću. Vatrogasci i druge hitne službe na terenu su.

Požega-eu objavila je i video na kojem se vide razmjeri buktinje: 

 

15.9.2025.
17:51
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Požega.eu
PožarPleternicaBuktinja
