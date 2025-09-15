Golema buktinja guta tvornicu kraj Pleternice! U opasnosti obiteljska kuća, stižu prve snimke

Nešto iza 15 sati u ponedjeljak buknuo požar u pogonu za proizvodnju stolarije. Požar je buknuo u proizvodim halama tvrtke "Windor" u mjestu Buk u blizini Pleternice. Potvrdi su to iz požeško-slavonske policije. Na terenu su vatrogasci, a policija će nakon očevida znati uzrok.

Kako je objavio portal Požega.eu, buktinja je velika, a iza 16 sati pojavila se i opasnost da se požar proširi na obiteljsku kuću. Vatrogasci i druge hitne službe na terenu su.

Požega-eu objavila je i video na kojem se vide razmjeri buktinje: