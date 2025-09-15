Krš i lom kod Zaboka. Autom udario u ogradu kuće, prizori su užasni: 'Kao da je proletio uragan'

Dvije osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći u ponedjeljak popodne kod Zaboka na županijskog cesti prema Grabrovcu kod naselja Stručljevo.

Automobil je navodno udario u ogradu obiteljske kuće. Od jačine udarca, cijeli prednji dio vozila je uništen. Vozač i suvozačica kolima Hitne pomoći prebačeni su u zabočku bolnicu Bračak.

"Kao da je proletio uragan. Zaobilaziti", stoji u objavi ispod fotografije s mjesta nesreće na stranici Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija.

Na cesti su vidljivi tragovi nesreće, a dijelovi automobila razasuti su po kolniku. Prednji branik je otpao, a uništen je i dio ograde te drveća.

Na terenu je policija te će više detalja biti poznato nakon očevida.