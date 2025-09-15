VOZAČ I SUVOZAČICA U BOLNICI /

Krš i lom kod Zaboka. Autom udario u ogradu kuće, prizori su užasni: 'Kao da je proletio uragan'

Krš i lom kod Zaboka. Autom udario u ogradu kuće, prizori su užasni: 'Kao da je proletio uragan'
Foto: Robert Anic/pixsell
1 /13
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dvije osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći u ponedjeljak popodne kod Zaboka na županijskog cesti prema Grabrovcu kod naselja Stručljevo. 

Automobil je navodno udario u ogradu obiteljske kuće. Od jačine udarca, cijeli prednji dio vozila je uništen.  Vozač i suvozačica kolima Hitne pomoći prebačeni su u zabočku bolnicu Bračak.

"Kao da je proletio uragan. Zaobilaziti", stoji u objavi ispod fotografije s mjesta nesreće na stranici Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija. 

Na cesti su vidljivi tragovi nesreće, a dijelovi automobila razasuti su po kolniku. Prednji branik je otpao, a uništen je i dio ograde te drveća. 

Na terenu je policija te će više detalja biti poznato nakon očevida. 

15.9.2025.
15:35
Dunja Stanković
Robert Anic/pixsell
NesrećaCrna KronikaZabokSudarPolicija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VOZAČ I SUVOZAČICA U BOLNICI /
Krš i lom kod Zaboka. Autom udario u ogradu kuće, prizori su užasni: 'Kao da je proletio uragan'