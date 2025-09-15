Od buntovnog dječaka do crne ovce kraljevske obitelji: Skandali princa Harryja podijelili su javnost

Princ Harry, mlađi sin kralja Charlesa III. (76) i pokojne princeze Diane, rodio se 15. rujna 1984. godine i odmalena je bio miljenik javnosti. Tragedija gubitka majke obilježila je njegovo djetinjstvo, a u mladosti je često punio naslovnice zbog skandala – od noćnih izlazaka i tučnjave s paparazzijem do pojavljivanja u nacističkoj uniformi i čuvenog incidenta u Las Vegasu kada su procurile njegove nage fotografije.

Unatoč burnoj prošlosti, služio je u vojsci i sudjelovao u misijama u Afganistanu, gdje je stekao poštovanje javnosti. Presudni trenutak u njegovu životu bio je kada je stupio u brak s glumicom Meghan Markle (43) 2018. godine, nakon čega su se povukli s kraljevskih dužnosti u potezu poznatom kao "Megxit". U ožujku 2021. godine sudjelovali su u ekskluzivnom intervjuu kod Oprah Winfrey, koji je izazvao ogroman odjek u javnosti. Par je otvoreno govorio o svojim iskustvima u kraljevskoj obitelji, uključujući pritisak medija, nedostatak podrške i probleme s mentalnim zdravljem Meghan. Otkrili su i osjetljive detalje, poput rasnih komentara unutar obitelji i zabrinutosti oko boje kože njihove djece. Intervju je dodatno pogoršao odnos između Harryja i njegovog brata Williama, ali i izazvao globalnu diskusiju o kraljevskoj obitelji, privatnosti i rasizmu.

Par danas živi u Kaliforniji i roditelji su dvoje djece – sina Archieja (6) i kćeri Lilibet (4). Iako uživa u obiteljskom životu i humanitarnom radu, često se piše o njegovom narušenom odnosu s kraljevskom obitelji s kojom je u posljednjim godinama navodno u ozbiljnoj svađi.