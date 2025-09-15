FOTOGRAFIJE S VJENČANJA /

Drugi brak mu nije uspio: Tony Cetinski i Ivana Nobilo prije 18 godina su rekli 'sudbonosno da'

Foto: Nel Pavletic/pixsell
Prije točno 18 godina Tony Cetinski i Ivana Nobilo izrekli su jedno drugome sudbonosno "da". Njihova ljubavna priča tada je izgledala bajkovito, no s vremenom su ih putevi ipak odveli u različitim smjerovima.
Na današnji dan prije 18 godina u bračnu luku uplovili su pjevač Tony Cetinski (56) i poduzetnica Ivana Nobilo (48).

Podsjetimo, Toni Cetinski bio je u braku tri puta. Prva supruga mu je bila bivša misica Antonela Butigan. Zaljubili su se na prvi pogled, a 1998. godine su se vjenčali i ubrzo dobili sina Kristijana.

Nakon što se njihov brak završio, Toni je 2007. oženio Ivanu Nobilo. Dvoje su 2009. dobili kćer, ali su se razveli 2012. godine. 

Već početkom 2013. upoznao je svoju sadašnju suprugu Dubravku, i to na proslavi kod zajedničkog prijatelja. Vjenčali su se 2014. i imali čak tri svadbe – u Las Vegasu, Zagrebu i Dubravkinim rodnim Vinkovcima.

15.9.2025.
8:35
Hot.hr
Nel Pavletic/pixsell
Tony CetinskiIvana Nobilo
