Foto: Instagram
Gluzmica Filiz Ahmet rođena je 15. travnja 1981. godine u Skoplju.
Tursko-makedonska glumica Filiz Ahmet (44), rođena 15. travnja 1981. u Skoplju, najveću je popularnost stekla ulogom Nigar Kalfe u seriji Sulejman Veličanstveni. Nakon što je započela studij medicine, odlučila se posvetiti glumi te je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Skoplju. Danas živi u Istanbulu, no rado se vraća u rodni grad kako bi posjetila obitelj. Na društvenim mrežama nerijetko dijeli fotografije s kolegama iz slavne serije, čime održava uspomenu na projekt koji joj je obilježio karijeru.

15.9.2025.
7:59
Lea Obelić
SJEĆATE SE NIGAR KALFE? /
Nekada je bila najpoznatija ljubavnica na TV ekranima, a danas izgleda još fatalnije