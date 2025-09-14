Nazivali je spermokitom i krumpirom: Plus size manekenka se nakon uvreda bori protiv fatfobije

Plus size manekenka i influencerica iz Francuske Harmony Albertini (38) pokrenula je peticiju kojom traži da se fatfobija (mržnja i prezir prema pretilim osobama) zakonski proglasi kaznenim djelom. Na taj se potez odlučila nakon što je doživjela uvrede od vlasnika pekarnice u Montpellieru prilikom naručivanja svoje rođendanske torte.

Njezina priča započela je kada je partner naručio tortu za njezin rođendan, a ona je u početku bila oduševljena i na društvenim mrežama objavila video zahvale pekarnici. Lijepi video zahvale ubrzo se pretvorio u noćnu moru.