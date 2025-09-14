TRAŽI ZAŠTITU /

Nazivali je spermokitom i krumpirom: Plus size manekenka se nakon uvreda bori protiv fatfobije

Nazivali je spermokitom i krumpirom: Plus size manekenka se nakon uvreda bori protiv fatfobije
Foto: Instagram
Harmony Albertini je nakon video zahvale pekarnici ubrzo dobila snimku procesa izrade torte u kojoj je, uz kadrove pečenja i ukrašavanja, ostao i zvučni zapis razgovora zaposlenika.
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Plus size manekenka i influencerica iz Francuske Harmony Albertini (38) pokrenula je peticiju kojom traži da se fatfobija (mržnja i prezir prema pretilim osobama) zakonski proglasi kaznenim djelom. Na taj se potez odlučila nakon što je doživjela uvrede od vlasnika pekarnice u Montpellieru prilikom naručivanja svoje rođendanske torte.

Njezina priča započela je kada je partner naručio tortu za njezin rođendan, a ona je u početku bila oduševljena i na društvenim mrežama objavila video zahvale pekarnici. Lijepi video zahvale ubrzo se pretvorio u noćnu moru.

 

 

14.9.2025.
13:07
Hot.hr
Rtl
ManekenkaPlus Size
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAŽI ZAŠTITU /
Nazivali je spermokitom i krumpirom: Plus size manekenka se nakon uvreda bori protiv fatfobije