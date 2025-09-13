Plavokosa dama profinjenim stilom razoružala prolaznike: Tako jednostavna plijenila poglede

Zagrebačke ulice ovog su vikenda bile pune ljudi koji su iskoristili sunčano vrijeme za laganu šetnju i druženje, a centar grada nije bio ni približno prazan. Među prolaznicima moglo se vidjeti pregršt odjevnih kombinacija koje bi mnogima mogle poslužiti kao inspiracija za fenomenalan look u nadolazećim danima. Od ljetnih haljina do poslovnih outfita, tako je izgledala zagrebačka špica, a pažnju je posebno privukla djevojka u elegantnoj haljini bijele boje. Zavirite u galeriju.