Danas je rođendan legendarnom Goranu Ivaniševiću: Ovako se mijenjao kroz godine

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević danas slavi 54. rođendan. Rođen 13. rujna 1971. u Splitu, Ivanišević je ostavio neizbrisiv trag u svjetskom tenisu, prvo kao igrač jedinstvene karizme i razornog servisa, a kasnije i kao jedan od najcjenjenijih trenera na svijetu.

Profesionalnu karijeru započeo je 1988. godine, a svijet ga je brzo upoznao po agresivnom stilu igre i jednom od najmoćnijih servisa svih vremena. Njegov put do teniske besmrtnosti bio je dramatičan. Nakon tri bolna poraza u finalima Wimbledona (1992., 1994. i 1998.), ispisao je jednu od najvećih sportskih priča u povijesti.

Godine 2001., kao 125. igrač svijeta i s pozivnicom organizatora, osvojio je Wimbledon, postavši jedini "wild card" pobjednik u povijesti turnira. Uz taj povijesni uspjeh, karijeru mu je obilježio i plasman na drugo mjesto ATP ljestvice 1994. godine te dvije brončane medalje za Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992.

Vrlo uspješan i kao trener

Nakon igračkog umirovljenja 2004., Ivanišević je započeo jednako uspješnu trenersku karijeru. Svojeg sunarodnjaka Marina Čilića vodio je do senzacionalnog trijumfa na US Openu 2014. godine, dokazavši svoje taktičko znanje.

Vrhunac trenerskog rada dosegnuo je suradnjom s Novakom Đokovićem od 2019. do ožujka 2024. U tom je razdoblju pomogao srpskom tenisaču osvojiti čak devet Grand Slam naslova, čime se potvrdio kao jedan od najutjecajnijih teniskih umova današnjice.

Primljen je u Međunarodnu tenisku kuću slavnih 2020. godine