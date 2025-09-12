Katastrofalan prvi dan: Izgubio i Čilić, Hrvatska u velikom zaostatku protiv Francuske

Hrvatska muška teniska reprezentacija gubi sa 0-2 od Francuske nakon prvog dana Davis Cup susreta u Osijeku.

U prvom dvoboju Dino Prižmić je izgubio od Corentina Mouteta sa 4-6, 7-5, 1-6 nakon tri sata i 14 minuta, a potom je Marin Čilić bio nemoćan protiv Arthura Rinderknecha i izgubio sa 2-6, 4-6.

Čilić, koji će krajem ovoga mjeseca napuniti 37 godina, nije imao svoj dan u petak te je nizom pogrešaka uvelike olakšao vrlo dobrom Rinderknechu put ka pobjedi.

Prva kriza u Čilićevoj igri dogodila se već u trećem gemu kada je praktički poklonio suparniku "break".

Nakon nešto boljeg izdanja sredinom prve dionice igre, Čilić je upao u novu "rupu" krajem prvog seta kada je još jednom izgubio servis sa 2-5, ali se nastavila i početkom drugog jer je opet pokleknuo na svom početnom udarcu u prvoj igri.

Taj zaostatak Međugorac nije uspio nadoknaditi, štoviše tijekom čitavog dvoboja nije osigurao niti jednu "break-loptu".

Ukupni pobjednik dvoboja Hrvatska - Francuska plasirat će se na završnicu ovogodišnjeg Davis Cupa koja će se igrati u Bologni od 18. do 23. studenoga.

POGLEDAJTE VIDEO: Natjecanje protiv braće odvelo ga je do najjače svjetske lige: 'Otkad smo bili mali svi treniramo skupa'