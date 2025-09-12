FOTOGRAFIJE GA RAZOTKRILE /

Novak Đoković napustio Srbiju i počeo novi život daleko od Beograda

Novak Đoković napustio Srbiju i počeo novi život daleko od Beograda
Đoković ima novi dom

Novak Đoković je otišao iz Srbije i s obitelji preselio u glavni grad Grčke Atenu, gdje će nastaviti živjeti, barem privremeno.

Đoković je nakon ispadanja s US Opena s obitelji otišao u Ateni. Stanuju u četvrti Glyfada, a djecu su upisali u školu St. Laurence.

Đoković je u Ateni proinašao mjesto gdje će trenirati, teniski klub Kavouri u kojemu je snimljen kako sa sinom Stefanom održava formu za zavšne turnire ove godine.

Pretpostavlja se da je njegovo preseljenje izravno povezano s političkom situacijom u Srbiji. Đoković je dao podršku studentima koji prosvjeduju protiv predsjednika Aleksandra Vučića, nakon čega su ga počeli napadati.

Kada je situacija postala preozbiljna, Novak se s obitelji odlučio maknuti iz Beograda i odabrao je Atenu kao svoj novi dom.

