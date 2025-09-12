Novak Đoković napustio Srbiju i počeo novi život daleko od Beograda

Novak Đoković je otišao iz Srbije i s obitelji preselio u glavni grad Grčke Atenu, gdje će nastaviti živjeti, barem privremeno.

Đoković je nakon ispadanja s US Opena s obitelji otišao u Ateni. Stanuju u četvrti Glyfada, a djecu su upisali u školu St. Laurence.

Đoković je u Ateni proinašao mjesto gdje će trenirati, teniski klub Kavouri u kojemu je snimljen kako sa sinom Stefanom održava formu za zavšne turnire ove godine.

Djokovic is a permanent resident of Athens!

has rented a house in Glyfada and has enrolled his children at St. Laurence School

Today he was also seen at the Kavouri Tennis Club, where he went both in the morning and in the afternoon, with his son, Stefan.https://t.co/AVfnJ6QlUP pic.twitter.com/35di5qEWHr — C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) September 9, 2025

Pretpostavlja se da je njegovo preseljenje izravno povezano s političkom situacijom u Srbiji. Đoković je dao podršku studentima koji prosvjeduju protiv predsjednika Aleksandra Vučića, nakon čega su ga počeli napadati.

Kada je situacija postala preozbiljna, Novak se s obitelji odlučio maknuti iz Beograda i odabrao je Atenu kao svoj novi dom.

