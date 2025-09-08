Carlos Alcaraz nakon osvajanja US Opena donio šokantnu odluku

Carlos Alcaraz, prvi tenisač svijeta, dan nakon osvajanja US Opena donio je iznenađujuću odluku i otkazao nastup za reprezentaciju Španjolske u Davis Cupu protiv Danske.

Alcaraz se za to odlučio jer bi promjena podloge (Španjolci s Dancima igraju na zemlji) loše utjecala na njega nakon velikih napora na betonskoj podlozi na US Openu.

Umjesto Alcaraza, za Španjolsku će igrati Jaume Munar.

Šesti Grand Slam za 22-godišnjaka

Podsjetimo, Alcaraz je u nedjelju osvojio US Open u novom obračunu protiv velikog rivala Jannika Sinnera 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Ne samo da je 22-godišnji Alcaraz slavio na novom Grand Slam turniru već je od dvije godine starijeg Sinnera preuzeo prvo mjesto na ATP ljestvici s ovom pobjedom.

Alcaraz je osvojio šesti Grand Slam trofej u karijeri, a niz je započeo upravo na US Openu gdje je slavio 2022. godine. Između dva US Open trofeja po dva puta je osvajao Roland Garros 2024. i 2025. te Wimbledon 2023. i 2024. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska igra povijesnu utakmicu protiv Crne Gore