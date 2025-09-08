Alcaraz se vratio na tron ATP-a: Hrvatske tenisačice nisu imale razloga za slavlje

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz (22) pobjedom u sinoćnjem finalu protiv Jannika Sinnera ostvario je dva cilja, osvojio je krunu na US Openu i vratio se je na prvo mjesto na ATP listi, po prvi puta nakon kolovoza 2023. godine.

Talijan Sinner, koji je bio prvi reket svijeta od sredine lipnja prošle godine, sada jena drugom mjestu.Treću poziciju zadržao je Nijemac Alexander Zverev, a najbolji tenisač svcih vremena Srbin Novak Đoković popeo se tri stepenice i sada je na četvrtom mjestu. Marin Čilić, koji je na 60. mjestu, i dalje je najbolje plasirani hrvatski tenisač.

No, najveći napredak ostvario je 21-godišnji Splićanin Luka Mikrut. On je trijumfom na ATP Challenger 75 turniru u talijanskom Comu krajem kolovoza skočio za 84 mjesta i sada je na 256. poziciji.

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić pala je 19 mjesta na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je 68. tenisačica svijeta, a pad su zabilježile i Antonia Ružić i Petra Marčinko. Ružić je pala sa 69. na 72. poziciju, dok je Petra Marčinko nazadovala 13 mjesta i sada zauzima 127. poziciju na ljestvici.

Jana Fett i Petra Martić su ostvarile napredak. Fett se popela sa 152. na 146.mjesto, a Martić sa 195. na 187. Prvo mjesto na ljestvici drži i dalje Bjeloruskinja Arina Sabaljenka koja je svoju prednost u odnosu na drugoplasiranu Poljakinju nakon osvajanja US Opena povećala. Treća je i dalje Amerikanka Coco Gauff, dok se na četvrtu poziciju s devete popela njena sunarodnjakinja, finalistica zadnjeg Grand Slam turnira sezone, Amanda Anisimova

