Brutalno poniženje za Trumpa! Pogledajte što mu je napravila publika na US Openu

Donald Trump poznat je po čestim pojavljivanjima na velikim sportskim događajima, a ovog puta stigao je i na finale US Opena u New Yorku, gdje su snage odmjerili Jannik Sinner i Carlos Alcaraz.

No, njegov dolazak nije dočekan s oduševljenjem, naprotiv. Reakcija publike sve govori.

Čim se njegov lik pojavio na velikom ekranu tijekom izvođenja himne, stadionom su odjeknuli snažni zvižduci. Na taj način gledatelji su jasno poručili što misle o njemu. Popularnost bivšeg američkog predsjednika sve je slabija. Iako je obećavao velike promjene, malo toga se doista promijenilo.

Ovo nije prvi put da Trump doživi ovakav doček. Nedavno su ga izviždali i na finalu Svjetskog klupskog prvenstva između Chelseaja i PSG-a. Nakon utakmice je čak ušao na teren kako bi proslavio s igračima londonskog kluba, što ih je prilično iznenadilo.

Scene s Arthur Ashe stadiona sigurno su za Trumpa bile neugodno iznenađenje. Očito je vjerovao da ima puno veću podršku. Finale je, usput rečeno, kasnilo upravo zbog njegovog dolaska, što je možda dodatno razljutilo publiku.

Na tribinama su, uz Trumpa, bila i brojna poznata lica iz svijeta sporta i zabave. Među njima Pep Guardiola, Steph Curry, hollywoodske zvijezde Courtney Cox, Kevin Hart i Michael J. Fox, te glazbene ikone poput Pink, Stinga i Ushera.

