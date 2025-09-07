Uspjela je! Bjeloruskinja obranila naslov, a Anisimova se ovaj put ne treba sramiti

Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, najbolja svjetska tenisačica, osvojila je US Open, Grand Slam turnir u New Yorku, nakon finalnog slavlja 6-3, 7-6(3) protiv Amerikanke Amande Anisimove.

Sabaljenka je time došla do četvrte Grand Slam krune u karijeri. Dva puta je osvajala Australian Open, 2023. i 2024. godine, a sada ima i dva trofeja na US Openu, slavila je osim ove subote i prošle godine.

Anisimova je drugi puta igrala finale nekog Grand Slam turnira. Premijerno se to dogodilo ovog ljeta u Wimbledonu kada je u finalu poražena 0-6, 0-6 od Poljakinje Šwiatek. Tada je bila posve impresionirana veličinom događaja, a iako je u New Yorku reagirala nešto bolje tijekom finala, ostala je 24-godišnjakinja ipak dosta udaljena od premijernog slavlja.

Prvi set je bio ispunjen preokretima. Sabaljenka je povela 2-0, pa je Anisimova okrenula rezultat u svoju korist 3-2, samo da bi 27-godišnja bjeloruska tenisačica napravila niz od četiri gema i dobila prvu dionicu 6-3.

Anisimova spasila meč, ali pala u tie-breaku

U drugom setu se Anisimova uspjela dva puta vratiti iz breaka minusa. Sabaljenka je vodila 5-3, a kod 5-4 je servirala za pobjedu. Uz veliku podršku američkih navijača Anisimova je ostala u meču. Oduzela je suparnici servis, izjednačila na 5-5, a potom i izborila tie-break. U njemu je ponovno zaredala s pogreškama, Sabaljenka je uzela ponuđeno i proslavila pobjedu.

Od sredine prve dionice Sabaljenka je odigrala izuzetno dobro, dok je Anisimova ipak bila ispod razine igre kada je tijekom US Opena pobjeđivala Šwiatek u četvrtfinalu i Osaku u polufinalu.

