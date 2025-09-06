Alcaraz neočekivano lako svladao Đokovića: Najveći svih vremena sad je u 'čistilištu'
Španjolac Carlos Alcaraz uvjerljivo je svladao najvećeg tenisača svih vremena Novaka Đokovića u polufinalu posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena. 22-godišnji Španjolac ostavio je publiku u čudu lakoćom kojom je na kraju pobijedio, a krajnji rezultat bio je 6:4, 7:6, 6:2. Alcaraz je već u prvom gemu meča oduzeo servis Đokoviću i postavio temelje za ostatak meča.
Kroz cijeli prvi set kontrolirao je tempo igre i nije dopuštao Đokoviću da ravije igru. Srbin se s druge strane mučio, konstantno tražio savjete od tima i jasno pokazao kako mu ne odgovara Alcarazova snaga. Španjolac je na kraju uzeo prvi set nakon 48 minuta igre.
Na početku drugog seta, Đoković se vraća. Uzeo je servis Alcarazu, poveo s 3:0 i ispustio glasan urlik oduševljenja, ali onda je 16 godina mlađi tenisač ponovno pokazao koliko je mentalno jak. Vratio je izgubljeni servis, odveo set u tie-break gdje je ponovno igrao mirno i uzeo i drugi set.
U pauzi između drugog i trećeg seta, Đoković je zatražio medicinsku pomoć zbog problema s vratom. Bilo je očito da se osvajač 24 Grand slam naslova sve teže kreće i da mu meč izmiče iz ruku. Bivša britanska tenisačica Annabel Croft rekla je za BBC kako Đoković, i da je dobio drugi set, ne bi mogao izdržati rat od pet setova. Treći set prktički je bio samo odrađivanje posla do kraja, a Novak je nakon meča to i sam potvrdio na konferenciji za medije: "Ostao sam bez energije poslije drugog seta. Dva seta sam se mogao držiti s njim, on je poslije toga mogao još, a ja ne. Isto mi je bilo sa Sinnerom. Teško mi je na tri dobivena seta igrati s njima, pogotovo u završnicama Grand Slamova."
Dodao je još: "Frustrirajuće je kada ne možete parirati fizički, ali to je nešto što se i očekuje zbog godina. Bit će mi jako teško u budućnosti savladati Sinnera i Alcaraza na Slamovima."
Đokovićevu situaciju možda je najbolje opisao novinar Jon Wertheim u komentaru na društvenim mrežama. Rekao je kako je Đoković u 'čistilištu' - predobar je da bi se umirovio, ali ne toliko dobar da bi ugrozio Alcaraza i Sinnera.
Alcaraz u finalu čeka boljeg iz meča Sinera i Felixa Auger Aliassimea, a ima priliku postati prvi igrač u Open eri koji je US Open osvojio bez izgubljenog seta.
