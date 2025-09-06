Alcaraz neočekivano lako svladao Đokovića: Najveći svih vremena sad je u 'čistilištu'

Španjolac Carlos Alcaraz uvjerljivo je svladao najvećeg tenisača svih vremena Novaka Đokovića u polufinalu posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena. 22-godišnji Španjolac ostavio je publiku u čudu lakoćom kojom je na kraju pobijedio, a krajnji rezultat bio je 6:4, 7:6, 6:2. Alcaraz je već u prvom gemu meča oduzeo servis Đokoviću i postavio temelje za ostatak meča.

Kroz cijeli prvi set kontrolirao je tempo igre i nije dopuštao Đokoviću da ravije igru. Srbin se s druge strane mučio, konstantno tražio savjete od tima i jasno pokazao kako mu ne odgovara Alcarazova snaga. Španjolac je na kraju uzeo prvi set nakon 48 minuta igre.

Foto: Profimedia

Na početku drugog seta, Đoković se vraća. Uzeo je servis Alcarazu, poveo s 3:0 i ispustio glasan urlik oduševljenja, ali onda je 16 godina mlađi tenisač ponovno pokazao koliko je mentalno jak. Vratio je izgubljeni servis, odveo set u tie-break gdje je ponovno igrao mirno i uzeo i drugi set.

U pauzi između drugog i trećeg seta, Đoković je zatražio medicinsku pomoć zbog problema s vratom. Bilo je očito da se osvajač 24 Grand slam naslova sve teže kreće i da mu meč izmiče iz ruku. Bivša britanska tenisačica Annabel Croft rekla je za BBC kako Đoković, i da je dobio drugi set, ne bi mogao izdržati rat od pet setova. Treći set prktički je bio samo odrađivanje posla do kraja, a Novak je nakon meča to i sam potvrdio na konferenciji za medije: "Ostao sam bez energije poslije drugog seta. Dva seta sam se mogao držiti s njim, on je poslije toga mogao još, a ja ne. Isto mi je bilo sa Sinnerom. Teško mi je na tri dobivena seta igrati s njima, pogotovo u završnicama Grand Slamova."

Foto: Profimedia

Dodao je još: "Frustrirajuće je kada ne možete parirati fizički, ali to je nešto što se i očekuje zbog godina. Bit će mi jako teško u budućnosti savladati Sinnera i Alcaraza na Slamovima."

Đokovićevu situaciju možda je najbolje opisao novinar Jon Wertheim u komentaru na društvenim mrežama. Rekao je kako je Đoković u 'čistilištu' - predobar je da bi se umirovio, ali ne toliko dobar da bi ugrozio Alcaraza i Sinnera.

Alcaraz u finalu čeka boljeg iz meča Sinera i Felixa Auger Aliassimea, a ima priliku postati prvi igrač u Open eri koji je US Open osvojio bez izgubljenog seta.

