'Battle of the Sexes' se vraća: Svjetska broj jedan spremna za obračun s kontroverznim tenisačem

Nakon što je izborila finale US Opena pobjedom protiv Jessice Pegule, svjetska broj 1. Aryna Sabalenka dobila je neuobičajen izazov – meč protiv Nicka Kyrgiosa. Kontroverzni australski tenisač, poznat po karizmi, ali i provokacijama, izjavio je kako protiv Sabalenke ne bi morao ni dati 100 posto da bi je pobijedio.

'Battle of the Sexes' treći dio

Bjeloruska zvijezda brzo mu je uzvratila. 'Mislim da je to super ideja. Bit će spektakl i puno zabave, posebno protiv nekoga poput Nicka. A iskreno, vjerujem da ga mogu pobijediti. Idem tamo da ga razvalim', poručila je Sabalenka uz osmijeh.

Sabalenka on her upcoming Battle of the Sexes match against Nick Kyrgios



Aryna: “I'll definitely go out there, and I'll try my best to kick his ass” 😂



“Is it a good thing for women's tennis?”



Aryna: It's gonna be good thing if I'll be able to beat him.”



Njihov “Battle of the Sexes” trebao bi se održati u siječnju, neposredno prije Australian Opena, a kao lokacija spominje se Hong Kong. Organizatori očekuju pravi spektakl i veliku gledanost, dok je Sabalenka uvjerena da bi eventualna pobjeda nad Kyrgiosom bila povijesna.

Kyrgios samouvjeren

Kyrgios je, pak, na podcastu s Aleksandrom Bublikom otkrio da ga dvoboj veseli, ali i nastavio podcjenjivati protivnicu: 'Ona stvarno misli da će me pobijediti, ali to se neće dogoditi. Mislite li stvarno da moram igrati 100 posto?'

Bublik je sve dodatno začinio šalom: 'Možeš večer prije izaći u provod, doći na meč i svejedno pobijediti.'

Jedno je sigurno – treći “Battle of the Sexes” već sada izaziva golem interes, a svjetska broj 1 spremna je Kyrgiosu dokazati da žene na terenu mogu parirati i najvećim provokatorima muškog tenisa.

