Nevjerojatno finale: Prva na svijetu protiv djevojke koja je osvetila poniženje

U subotnjem finalu US Opena igrat prva tenisačica svijeta i braniteljica naslova Bjeloruskinja Arina Sabalenka i 24-godišnja Amerikanka ruskih korijena Amanda Anisimova, kojoj je ovo drugo Grand Slam finale u karijeri.

U reprizi prošlogodišnjeg finala US Opena Sabalenka je izgubila prvi set od Amerikanke Jessice Pegule, ali je na kraju slavila sa 4-6, 6-3, 6-4. Sličan scenario vidjeli smo i u drugom noćašnjem polufinalu, u kojem je bivša prva igračica svijeta Japanka Naomi Osaka dobila uvodni set, ali je na kraju poslije skoro tri sata borbe slavila Anisimova sa 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3.

"Na početku je bilo dosta nervoze u mojoj igri, ali ostala sam pozitivna. Trebat će mi malo vremena da procesuiram ovo što sam doživjela u protekla dva tjedna u New Yorku. Biti u finalu US Opena bio je moj san i nadam se da ću otići do kraja i osvojiti naslov", rekla je Anisimova, koja je kolo ranije pobijedila drugu igračicu svijeta Poljakinju Igu Swiatek, te joj se tako osvetila za ponižavajući poraz (0-6, 0-6) koji je doživjela prije dva mjeseca u finalu Wimbledona.

Naomi Osaka, dvostruka prvakinja US Opena (2018, 2020), unatoč porazu trebala bi biti zadovoljna, jer se je vratila u vrh svjetskog tenisa. Bilo joj je ovo prvo polufinale na Grand Slam turnirima nakon 2021. godine.

Sabalenka, koja je po treći puta zaredom ušla u finale Flushing Meadowsa, ove godine nije imala sreće u završnicama Grand Slam turnira, poražena je u finalima Australian Opena i Roland Garrosa, te u polufinalu Wimbledona.

"Sama sebi sam morala dokazati da sam nešto naučila iz teških trenutaka koje sam doživjela ove godine. Jako sam željela ovo finale i mislim da sam se dobro nosila s pritiskom i pružila odličan tenis ovdje u New Yorku", rekla je Sabalenka, koja u svojoj vitrini ima tri Grand Slam titule (Australian Open 2023, 2024, te US Open 2024). Njena protivnica u finalu Amanda Anisimova pokušat će doći do prvog Grand Slam trofeja u karijeri.

