Najprovokativnija tenisačica se vratila: Svi pričaju o njoj i njenoj burnoj prošlosti

Bivša talijanska teniska zvijezda Camila Giorgi, čiji je nagli odlazak iz profesionalnog sporta prošle godine ostavio brojna neodgovorena pitanja, ponovno je zakoračila pod svjetla svjetske javnosti. Njezin dolazak na 82. Međunarodni filmski festival u Veneciji nije bio samo modni trenutak, već i hrabar povratak u domovinu usred niza ozbiljnih optužbi koje je prate, od utaje poreza do neplaćene stanarine. U raskošnoj bijeloj haljini sa šljokicama, 33-godišnja Giorgi, koja je svojedobno prozvana najprovokativnijom tenisačicom na svijetu, pokazala je da se ne boji pažnje, ali njezin osmijeh nije mogao u potpunosti sakriti dramu koja se odvijala iza kulisa.

Bljesak na crvenom tepihu: Povratak u Italiju

Nakon što je praktički nestala s javne scene poslije iznenadnog umirovljenja u svibnju 2024., Camila Giorgi odabrala je jedan od najprestižnijih svjetskih događaja za svoj povratak. Pojavila se na premijeri filma "The Smashing Machine", u kojem glumi Dwayne "The Rock" Johnson, privlačeći poglede fotografa i medija. Njezin dolazak iznenadio je mnoge, posebice one koji su pratili medijske napise o njezinom preseljenju u SAD i navodnom bijegu od talijanskih vlasti. Ipak, njezini odvjetnici, Federico Marini i Cristian Carmelo Nicotra, ranije su najavili da će se vratiti i "pružiti sva potrebna objašnjenja u nadležnim uredima", tvrdeći da nikada nije imala namjeru izbjegavati odgovornost.

Misteriozni odlazak i oblak optužbi

Odlazak Camile Giorgi iz tenisa bio je obavijen velom tajne. Njezino ime jednostavno se pojavilo na popisu umirovljenih igračica Međunarodne agencije za teniski integritet (ITIA), a da prethodno nije bilo nikakve službene najave. Talijanski mediji izvijestili su da WTA Tour danima nije uspio stupiti u kontakt ni s njom ni s članovima njezine obitelji kako bi potvrdili vijest.

Gotovo istovremeno s njezinim umirovljenjem, koje se poklopilo sa završetkom istrage talijanske financijske policije (Guardia di Finanza), u javnost su dospjele ozbiljne optužbe.

Porezne nevolje i neplaćena stanarina

Glavne optužbe odnosile su se na utaju poreza te dugovanje šestomjesečne stanarine za vilu u blizini Firence. Giorgi je sve optužbe kategorički demantirala u intervjuu za talijansku emisiju "Verissimo". Tvrdnje o neplaćenoj stanarini nazvala je "smiješnima", a na insinuacije da je pri odlasku ukrala namještaj, sarkastično je odgovorila: "Nismo platili stanarinu i uzeli smo namještaj? Kuća nije imala namještaj, sami smo ga kupili."

Što se tiče poreznih problema, odgovornost je prebacila na svoje bivše menadžere. "Moja obitelj nije znala za te probleme. Stvorili su ih vanjski ljudi koji su me vodili", izjavila je, odlučno odbacujući tvrdnje da je pobjegla u Ameriku. "To nije bio bijeg. Trajno sam se preselila u Ameriku s roditeljima."

Osim financijskih problema, Giorgi se ranije suočila i s optužbama da je koristila lažnu potvrdu o cijepljenju protiv COVID-19 kako bi mogla sudjelovati na turnirima tijekom 2022. godine, što je također višekratno nijekala.

Novi život pod svjetlima reflektora: Moda i mediji

Prije nego što je završila tenisku karijeru, u kojoj je dosegla 26. mjesto na svjetskoj ljestvici, stigla do četvrtfinala Wimbledona 2018. i Olimpijskih igara u Tokiju, Giorgi je već gradila paralelnu karijeru. Njezina strast prema modi rezultirala je pokretanjem vlastite linije donjeg rublja, a nakon umirovljenja posvetila se modelingu, što redovito dokumentira na svom Instagram profilu koji prati više od 700 tisuća ljudi.

Ipak, nije u potpunosti napustila svijet tenisa. U veljači ove godine pojavila se u novoj ulozi – kao terenska reporterka na ATP turniru u Buenos Airesu, gdje je intervjuirala igrače. Njezin život sada je, čini se, vezan za Južnu Ameriku, gdje je navodno u vezi s argentinskim političarom Ramirom Marrom.

Povratak Camile Giorgi u Italiju na glamurozan način pokazuje da je spremna suočiti se s javnošću, bez obzira na kontroverze. Dok pravni procesi tek trebaju donijeti konačne odgovore, jedno je sigurno: njezina tranzicija s teniskih terena u svijet mode i zabave bit će sve samo ne dosadna, a njezini budući potezi i dalje će intrigirati obožavatelje i kritičare.