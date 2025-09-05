Neviđeni trenutak na US Openu: Sinner nije mogao vjerovati što mu je navijač napravio

Jannik Sinner, koji je izborio polufinale US Opena i sada čeka Felixa Augera Aliassimea, doživio je neugodan trenutak nakon pobjede nad Aleksandrom Bublikom.

Nakon što je podijelio suvenire navijačima u prvim redovima, jedan od njih pokušao je zaviriti u njegovu torbu dok mu je Sinner bio okrenut leđima. Osiguranje je brzo reagiralo i spriječilo incident, a cijeli događaj snimile su kamere te je snimka ubrzo završila na društvenim mrežama.

😲 This guy tried to steal something from Sinner’s bag 🤦‍♂️ pic.twitter.com/Y7aodkrmyH — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 2, 2025

„Nikad ranije nisam doživio tako nešto. U torbi su mi rekete, ali i mobitel i novčanik. Na sreću, zaštitari su reagirali savršeno i osjećam se sigurno“, rekao je Sinner, još vidno šokiran.

Sve o US Openu čitajte na portalu Net.hr!

U drugom polufinalu sastaju se Novak Đoković i Carlos Alcaraz.

POGLEDAJTE VIDEO: Aco Petrović za RTL Danas o netom osvojenom prvenstvu: 'Brazil je na pravom putu'