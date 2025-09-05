za prijavu policiji? /

Neviđeni trenutak na US Openu: Sinner nije mogao vjerovati što mu je navijač napravio
Foto: Profimedia

Osiguranje je brzo reagiralo...

5.9.2025.
11:03
Sportski.net
Profimedia
Jannik Sinner, koji je izborio polufinale US Opena i sada čeka Felixa Augera Aliassimea, doživio je neugodan trenutak nakon pobjede nad Aleksandrom Bublikom.

Nakon što je podijelio suvenire navijačima u prvim redovima, jedan od njih pokušao je zaviriti u njegovu torbu dok mu je Sinner bio okrenut leđima. Osiguranje je brzo reagiralo i spriječilo incident, a cijeli događaj snimile su kamere te je snimka ubrzo završila na društvenim mrežama.

 

 

„Nikad ranije nisam doživio tako nešto. U torbi su mi rekete, ali i mobitel i novčanik. Na sreću, zaštitari su reagirali savršeno i osjećam se sigurno“, rekao je Sinner, još vidno šokiran.

Sve o US Openu čitajte na portalu Net.hr!

U drugom polufinalu sastaju se Novak Đoković i Carlos Alcaraz.

Neviđeni trenutak na US Openu: Sinner nije mogao vjerovati što mu je navijač napravio