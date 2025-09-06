Srbi ne mogu vjerovati što se dogodilo Đokoviću: Alcaraz ga je slomio

Carlos Alcaraz stigao je do finala US Opena bez izgubljenog seta nakon što je u finalu svladao Novaka Đokovića sa 6:4, 7:6 i 6:2. Srpski mediji najavljivali su meč kao 'blockbuster' i 'epski sraz', ali jutro nakon morali su priznati apsolutnu dominaciju španjolskog tenisača jer pokazalo se na kraju da je 16 godina razlike u ovom trenutku za Đokovića nepremostiva prepreka.

Alcaraz je od početka krenuo dominantno i već u prvom gemu napravio break te je dobivenu prednost održavao do kraja prvog seta. U drugom smo na početku vidjeli Đokovićev povratak jer srpski tenisač poveo je s 3:0, no Alcaraz je ostao miran te vratio break zaostatka i odveo set u tri-break koji je na kraju i osvojio. Mnogi se slažu kako je tu 'slomio' Đokovića koji u trećem setu, dijelom i zbog problema s vratom, nije mogao parirati Španjolcu.

Srpski mediji nakon uvjerljivog poraza priznaju kako su godine učinile svoje, bar tako piše Telegraf: "Novak nije imao snage, jednostavno, godine i ozljeda učinile su svoje", Nova.rs ističe dominaciju Španjolca koji je rutinski priveo meč kraju u tekstu pod naslovom: "Novak nije mogao protiv Alcaraza u životnoj formi".

Zanimljivo je kako svi ističu srdačan zagrljaj dvojice tenisača na kraju meča koji mnogi shvaćaju kao svojevrsnu predaju trona svjetskog tenisa.

