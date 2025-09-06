Schumacherova bivša zavela najboljeg na svijetu? On sve negira, ali dokazi se gomilaju

Dok Jannik Sinner, svjetski teniski broj jedan, dominira na terenu svojom snagom i preciznošću, njegov privatni život postao je jednako intrigantna tema za javnost i medije. Talijanski as poznat je po svojoj suzdržanosti, no nedavni događaji i zagonetne izjave pokrenule su lavinu nagađanja o tome tko je osvojio njegovo srce. Iako je sam potvrdio da je zaljubljen, identitet djevojke vješto čuva od očiju javnosti, ostavljajući obožavateljima da slažu slagalicu od tragova.

Potvrda romanse, ali ime ostaje tajna

Uoči nedavnog US Opena, Sinner je u intervjuu za talijanski list Corriere Della Sera napravio rijedak iskorak u privatnost. Na izravno pitanje je li zaljubljen, 24-godišnji tenisač odgovorio je kratko i jasno: "Da, ali ne razgovaramo o našem privatnom životu." Ta je rečenica bila dovoljna da potvrdi ono o čemu se mjesecima šuškalo – da u njegovom životu postoji posebna osoba. Ipak, odbio je otkriti njezino ime, čime je samo dodatno rasplamsao znatiželju i potaknuo medije i obožavatelje da još predanije traže dokaze.

Laila Hasanović: Glavna osumnjičenica u ljubavnoj priči

Svi tragovi i najupornije glasine vode do jedne osobe: danske manekenke i influencerice Laile Hasanović. Ova 24-godišnjakinja, koja je javnosti otprije poznata po dvogodišnjoj vezi s vozačem Formule 1 Mickom Schumacherom, postala je nezaobilazno lice u Sinnerovoj loži na najvećim svjetskim turnirima.

Tragovi koji vode do danske manekenke

Laila je prvi put viđena kako bodri Sinnera na Roland Garrosu, a njezina prisutnost nastavljena je i na Wimbledonu te na US Openu u New Yorku, gdje su je kamere uhvatile kako strastveno navija tijekom njegovog polufinalnog meča. Ipak, najuvjerljiviji dokaz za mnoge stigao je u obliku fotografije. Oštro oko obožavatelja primijetilo je tijekom prijenosa jednog meča da je pozadina na Sinnerovom mobitelu upravo fotografija Lailae Hasanović, navodno preuzeta s njezine kampanje za Armani Beauty.

Priču je dodatno "začinila" anegdota iz Monte Carla, gdje par navodno živi u istom susjedstvu La Condamine. Vlasnici lokalne slastičarnice, Roberto i Nicoletta Stampfl, potvrdili su za talijanske medije da su Jannik i Laila njihovi česti gosti. "Sinner i Laila žive u zgradi iznad naše slastičarnice. Laila mi se jako svidjela, ljubazna je, baš kao i Jannik. Prelijepa je, vrlo jednostavna u ponašanju i odijevanju. Ukratko, djevojka koja čvrsto stoji na zemlji", izjavila je Nicoletta, dodavši kako Sinner uvijek kuša nekoliko okusa prije nego što se na kraju odluči za svoje favorite – pistaciju i višnju.

Sinnerova prvotna nijekanja

Zanimljivo je da je Sinner, prije nego što su dokazi postali previše očiti, aktivno negirao vezu. Nakon što je viđen u njezinom rodnom Kopenhagenu, novinarima je odlučno rekao: "Ne, ne, nije bilo nikakve djevojke. Imao sam ondje samo nekoliko poslovnih snimanja. To je sve. Ništa drugo." Međutim, nakon što su se pojavile fotografije s tribina i snimka zaslona telefona, njegova su nijekanja izgubila na težini.

Zagonetka zvana Brooks Nader

Kao da situacija nije dovoljno komplicirana, u priču se nakratko uplela i američka manekenka Brooks Nader. Glasine je potaknula njezina sestra izjavom da se sportaš čije se ime "rimuje s 'winner' (pobjednik)" javio Brooks. Ubrzo nakon toga, Nader je gostovala u popularnom showu Jimmy Kimmel Live, gdje ju je voditelj izravno pitao hoda li sa Sinnerom. "Je li ovo ispitivanje? Blizu si, vruće je", zagonetno je odgovorila, ne potvrdivši, ali ni negiravši vezu, dodavši da Sinner nije igrao na meču na kojem je ona bila. Iako je ova priča unijela dodatnu pomutnju, čini se da su dokazi koji povezuju Sinnera s Hasanović daleko snažniji.

Pogled u prošlost: Ljubavi prije velike slave

Prije sadašnje romanse, Jannik Sinner bio je u nekoliko veza koje su također bile pod povećalom javnosti. Najpoznatija je ona s ruskom tenisačicom Annom Kalinskayom, koju je potvrdio u svibnju 2024. godine. Međutim, veza nije potrajala, a Sinner je u svibnju 2025. potvrdio da je ponovno samac. Prije nje, bio je u dugogodišnjoj vezi s talijanskom influencericom Marijom Braccini. Sam Sinner je u jednom intervjuu priznao izazove održavanja veze uz profesionalnu karijeru: "Naravno da nije lako, puno putujem i tijekom turnira sam jako fokusiran. Ali mislim da je predivna stvar kada pronađete pravu ljubav."

Dok Jannik Sinner nastavlja nizati pobjede na terenu, njegov ljubavni život ostaje savršeno čuvana tajna. Iako svi pokazatelji upućuju na Lailu Hasanović kao ženu koja je osvojila njegovo srce, tenisač vješto balansira između statusa globalne zvijezde i želje za privatnošću, ostavljajući svijetu da nagađa i čeka službenu potvrdu.